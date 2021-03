Daghoroscoop 11 maart - Doe wat gymnastiek Vissen!

VANDAAG JARIG

Je charme en charisma kunnen komend jaar wonderen voor je verrichten. Zorg dat je in goede gezondheid en conditie bent om al het goede dat je deel kan worden te kunnen incasseren. Ook je liefdesleven belooft interessant of tenminste verrassend te worden; er kan iets belangrijks gebeuren.

RAM

Je kunt met een collega of je baas in aanvaring komen over de manier waarop deze met geld omgaat. Als financiële ideeën afketsen op conservatisme zal chagrijn het logische gevolg zijn. Misschien moet je een mening herzien.

STIER

Als kinderen niet luisteren moet je op je poot spelen anders delf je het onderspit. Word niet boos; dat is een zwaktebod. Bemoei je er niet mee als collega’s elkaar in de haren vliegen. Zeg liever niets dan iets, als iemand je teleurstelt.

TWEELINGEN

De bezem door je huis halen kan precies zijn wat je nodig hebt om in een goed humeur te raken. Geef mooie spullen eens een andere plaats zodat er een nieuw licht op valt. Houd er rekening mee dat een afspraak wordt afgezegd.

KREEFT

Los van een paar oneffenheden kan dit een prachtige dag worden. Dankzij nieuwe buitenlandse contacten verandert je kijk op het leven en kun je een invitatie voor een uniek gebeuren krijgen. Ruim een probleem inventief op.

LEEUW

Een jaloers of ruziezoekend type kan je pad kruisen. Je zult diegene niet kunnen negeren, maar je hoeft ook niet per se de confrontatie te zoeken. Om de situatie te peilen moet je deze observeren. Wees niet bang voor het onbekende.

MAAGD

Zoek een rustig plekje om je op een nieuw onderwerp te concentreren. Schrijfwerk wordt begunstigd, zeker als het voor publicatie bestemd is. Bescherm in je eigen belang je privacy en tijd. Maak een afspraak met de tandarts.

WEEGSCHAAL

Trek je terug om de balans te herstellen als een teleurstelling je onzeker heeft gemaakt. Het gevoel ongeschikt te zijn wordt overwonnen als je terugkijkt op het verleden. Kap met benaderingen en gewoonten die geen succes werden.

SCHORPIOEN

Romantiek mag niet naar de achtergrond verdwijnen door je werk of de eisen van je vriendenkring. Steek meer tijd in je relatie als die wat futloos voortkabbelt. Gehuwden met problemen zouden een bemiddelaar kunnen inschakelen.

BOOGSCHUTTER

Je kunt snel de maatschappelijke ladder beklimmen omdat je weet wat mensen willen. Toch kun je op obstakels stuiten die te maken hebben met een gebrek aan ervaring of kennis. Sta niet stil; probeer je verder te ontwikkelen.

STEENBOK

Je banksaldo kan er minder florissant uitzien en je plannen voor een zonovergoten vakantie staan waarschijnlijk op de wip. Het is nooit te laat om te gaan sparen. Je weet dat je in staat bent het leven naar je hand te zetten.

WATERMAN

Je kunt teleurgesteld zijn over iets wat je partner heeft gedaan of je bent door iets anders ontgoocheld, maar door een ingeving zul je weten wat je moet doen of zeggen. Door naar je intuïtie te luisteren ga je weer in jezelf geloven.

VISSEN

Doe voor je aan het werk gaat wat gymnastiek als je nerveus bent. Houd er rekening mee dat gesprekken stroef kunnen verlopen; je wordt het niet eens of gesprekspartners blijven in gebreke. Zoek vanavond gezelligheid bij je partner.

