Nayvary viel bijna 30 kilo af: ’Ik ontzeg mezelf niets’

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Nog niet. Ik weeg nu 79 kilo, maar mijn doel is om 69 kilo te wegen, want ik ben maar 1.66 meter lang. Vorig jaar heb ik mijn leefstijl volledig omgegooid en ben ik 28 kilo afgevallen.”

Hoe heb je dat bereikt?

„Ik zag lingerie hangen die ik heel mooi vond, maar mijn maat 46 was niet beschikbaar. Dit motiveerde me om te beginnen met afvallen. Vanaf dat moment wilde ik proberen om af te slanken tot maat 40. Ik ben begonnen met het keto dieet. Hierbij eet je heel weinig koolhydraten en veel vetten. Dat hield ik maar drie weken vol. Toen las ik online iets over intermittent fasting. Dit houdt in dat je maar een bepaalde tijd van de dag eet en de rest van de dag dus niet. Ik eet nu elke dag alleen tussen één uur ’s middags en zeven uur ’s avonds. In het begin hield ik ook in een app bij hoeveel ik at en bewoog, zodat ik mij daar bewust van was. Nu doe ik het meer op gevoel en eet ik wat ik wil; ik ontzeg mezelf niets. Ik eet ook rijst en pasta, wat ik tijdens het keto dieet enorm miste.

Toen ik een tijdje bezig was met intermittent fasting ben ik meer informatie erover gaan opzoeken. Ik vroeg me af of wat ik deed wel gezond was. Toen las ik dat het goed is om te vasten, zodat je je lichaam de tijd geeft om al het eten te verteren. Daarom ben ik hier mee doorgegaan.”

Hoe houd je het vol?

„In het begin was het wel lastig om maar een paar uur per dag te eten. Maar als ik het moeilijk had, ging ik voor de spiegel staan en dacht aan het door mij zo gewenste maatje 40. In een streng dieet geloof ik niet. Ik geniet van wat ik eet, binnen de gestelde tijden. Af en toe heb ik in de ochtend al honger en dan eet ik ook gewoon iets. Ik ben niet te streng voor mezelf, anders houd ik het niet vol. In het tijdsbestek dat ik mag eten, ben ik lekker actief. Verder drink ik ongeveer tweeëneenhalve liter mineraalwater per dag.

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken doe ik niet, dat heb ik nooit gedaan. Alcohol drink ik af en toe, ook weleens na zeven uur ’s avonds. Op een feestje of speciale momenten kan ik daar echt van genieten.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Voor mijn hoge bloeddruk gebruik ik medicijnen. Dat was ook wel één van de redenen om af te vallen, mijn hoge bloeddruk. Verder slik ik vitamine D en B en magnesiumtabletten. Ik slik de vitamines ter ondersteuning van mijn energie. Vitamine D slik ik, omdat het nu donkere dagen zijn en iemand met een donkere huid, zoals ik, minder snel vitamine D aanmaakt. Magnesium ben ik gaan slikken ter verlichting van PMS-klachten.”

Wat is je grootste zonde?

„Als ik gestrest ben, heb ik heel veel zin in chocolade. Dan kan ik weleens zomaar een lepel chocoladepasta in m’n mond stoppen. Ik hou sowieso heel erg van snoep. Ik kan zo een zak winegums of Engelse drop leeg eten.”

Wat is jouw gouden tip?

„Wees niet te streng voor jezelf en doe dingen waar je plezier uit haalt. Zelf heb ik echt een hekel aan de sportschool, dus daar ga ik niet heen. Mij helpt het ook om doelen voor de komende vijf dagen te stellen en dan weer opnieuw voor vijf dagen. Dat vind ik makkelijker vol te houden dan wanneer ik weet dat ik iets nog drie maanden lang moet doen. Wie ook wil beginnen met intermittent fasting zou het eventueel eerst vijf dagen in de week kunnen proberen en dat dan langzaam opbouwen. Het is goed om niet meteen te veel druk op jezelf te leggen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Op YouTube staan heel veel leuke sportlesjes. Ik hou van dansen, dus ik kies vaak voor filmpjes waarbij je dit veel moet doen. Dit doe ik twee tot drie keer per week in mijn eentje thuis voor de tv. Soms kies ik voor een twerk-workout. Ik ben van Antilliaanse afkomst, maar twerken kan ik niet heel goed. Toch doe ik het graag, omdat je er veel calorieën mee verbrandt. Daarnaast doe ik af en toe aan touwtjespringen, dat is ook heel vermoeiend.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Veel mensen vragen aan mij hoe ik zoveel ben afgevallen. Ze willen zich dan ook gaan verdiepen in intermittent fasting. Zelfs mijn moeder is er nu mee begonnen. Vroeger ben ik altijd heel streng voor mezelf geweest. Op jonge leeftijd zat ik op ballet en daar hebben ze tegen mijn moeder gezegd dat ik moest afvallen. Ik heb daardoor altijd gedacht dat ik te dik was. Als ik op mijn jeugd terugkijk, besef ik dat ik niet echt heb geleefd, doordat ik alsmaar bezig was met afvallen. Nu geniet ik veel meer van het leven en ben ik blij met hoe ik ben en eruitzie. Ik ben niet meer zo streng voor mezelf.”

Reactie Voedingscentrum

Kennisspecialist voeding en gezondheid Iris Groenenberg van het Voedingscentrum zegt het volgende over intermittent fasting:

„Of intermittent fasting gezond voor je is, hangt af van de manier waarop je dit doet. Het is vooral belangrijk dat je dagelijks voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Intermittent fasting kan gunstige gezondheidseffecten hebben en effectief zijn voor gewichtsverlies als je over langere tijd minder calorieën binnenkrijgt dan je gebruikt. Het kan sommige waarden in het bloed en ook je bloeddruk verbeteren. Er zijn studies die laten zien dat de positieve gezondheidseffecten komen door gewichtsverlies, maar er zijn ook studies die aantonen dat er nog extra positieve gezondheidseffecten zijn vanwege het vasten. Of dit zo is en hoe dit precies werkt, is dus nog onduidelijk.

Intermittent fasting kun je op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door om de dag te vasten of periodiek te vasten. Om de dag vasten houdt in dat je de ene dag minder dan 25% van je energiebehoefte eet, afgewisseld met een dag waarop je normaal mag eten. Bij periodiek vasten, eet je een aantal dagen per week minder. Een voorbeeld hiervan is het 5:2 dieet: je eet 5 dagen normaal en vast 2 dagen. Daarnaast heb je ook nog vasten gedurende een bepaald aantal uren per dag, zoals Nayvary doet. Dit wordt ook wel time-restricted eating genoemd.

De gezondheidseffecten hangen mogelijk ook samen met het moment van vasten: eet je in de ochtend en middag, dan laat dit gunstigere effecten zien op je bloedsuiker, bloeddruk en vetten in het bloed dan wanneer je eet in de middag en avond (dus het ontbijt overslaat). Het is niet bekend of de gezondheidseffecten en het mogelijke gewichtsverlies op lange termijn blijvend zijn. Ook is onduidelijk in hoeverre mensen het vasten op de lange termijn volhouden.

Wanneer je langere tijd afwisselend vast, is het belangrijk om goed in de gaten te houden dat je wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt op de dagen of tijdstippen dat je wel eet. Houd bij wat je eet in een eetdagboek of vraag advies aan een diëtist.

