Deel 13: ’Ondanks mijn naaldfobie ga ik naar de acupuncturist’

Acupunctuur

In de blog van vorige week schreef ik dat ik een maand rust nam van het traject, en dat ik ter ondersteuning van de behandelingen ben begonnen met acupunctuur. Alternatieve geneeswijzen hebben altijd mijn interesse gehad, en als ik de verhalen op het internet mag geloven kan acupunctuur voor mooie resultaten zorgen.

Ik vind het een beetje lastig om de precieze werking uit te leggen, maar mij is verteld dat een acupuncturist meridianen kan openzetten. Hierdoor worden blokkades en disbalans, die kunnen bijdragen aan de fertiliteit van de vrouw, opgeheven. Zo kwam er bij mij uit dat ik een disbalans heb rond mijn nieren en mijn milt. Door middel van acupunctuur wordt geprobeerd om dit op te lossen. Acupunctuur is heel uitgebreid en voor iedereen is er weer een ander behandelplan.

Onder het mom van ’baat het niet dan schaadt het niet’ heb ik mij aangemeld bij een praktijk in Den Haag. De wachtlijsten voor een behandeling waren behoorlijk. Waarschijnlijk ervaren heel wat mensen stress van de hele pandemie, dat ze na het heropenen van de praktijken massaal een afspraak hebben gemaakt.

Gelukkig snapte de acupuncturist bij het eerste telefonische contact waarom ik niet een aantal weken wilde wachten en kon ik een week na aanmelding al terecht voor mijn intake en eerste behandeling. Ik kreeg heel even flashbacks naar mijn voortraject-periode bij Medisch Centrum Kinderwens. Want ook voor deze afspraak moest ik vragenlijsten invullen over mijn gezondheid en de gezondheid van mijn ouders. Ik snapte niet zo goed wat ze met deze informatie moesten, want ik kwam toch alleen om een paar naaldjes in me te laten prikken?

Naaldfobie

Voor mijn eerste afspraak was ik best een beetje zenuwachtig. Je moet weten dat ik een enorme fobie heb voor naalden en al met een trillipje en knikkende knieën naar het lab ga voor bloedafname. In mijn dromen zag ik mezelf al op de behandeltafel liggen als een stekelvarken of een voodoopop waar iemand helemaal op los was gegaan. Toen ik op mijn fiets de Haagse binnenstad doorkruiste en bedacht waarom ik dit wilde proberen en wat mijn uiteindelijke doel is, werd ik met de minuut rustiger.

De intake duurde een uur en daarna ben ik een uur behandeld. Zo kwam ik erachter dat er zoveel meer komt kijken bij acupunctuur dan ik dacht. Het voelde een beetje alsof ik in de schoolbanken zat. Er werd mij uitgelegd over Yin en Yang-energieën. Over disbalans in je lichaam en wat je kunt doen om dit op te lossen. Dit kan onder andere dus met het zetten van kleine naaldjes op bepaalde punten van je lichaam.

Deze punten kunnen voor iedereen anders zijn. Zo drukte de acupuncturist op bepaalde plekken in mijn buik. Het voelde stuk en pijnlijk. Daarna hield ze voor een paar seconden een punt bij mijn enkel beet en drukte ze nogmaals op de gevoelige plekken in mijn buik; die ineens niet meer pijnlijk waren! Dat was voor mij dus een belangrijk punt om een naaldje in te zetten.

Uiteindelijk viel het mee en ben ik niet als speldenkussen gebruikt. Mijn enkels, polsen, borst, benen en hoofd werden voorzien van een klein prikje, waarna ik onder warmtelampen werd gelegd en heerlijk mocht ontspannen. En dat deed ik, want ik werd ’wakker’ van een eigen snurkje.

Aan het einde van de eerste behandeling werden mij nog een aantal fijne handvatten aangereikt waarmee ik zelf aan de slag kon gaan thuis. Dus gaan we aan de slag met mezelf goed warm houden, door middel van kleding maar ook door middel van voeding, en kan ik zelf mijn meridianen openhouden door erop te slaan met een ’sla-zakje’. Dit is een klein pittenzakje dat precies in je hand past en waarmee je zachte tikjes op bijvoorbeeld je benen kunt geven (wel na uitleg, want je moet natuurlijk niet lukraak gaan slaan).

Weet je wat ik zo prettig vind aan dit hele proces? Dat ik niet machteloos aan de zijlijn sta te kijken tot mijn IUI eindelijk een keer lukt. Nee, ik ben proactief bezig om het beste uit de kansen te halen. Ieder kan dat op zijn eigen manier doen, voor mij is dit de juiste weg. Dus zit ik in de avond op de bank mezelf met een ’sla-zakje’ op mijn benen te slaan in de hoop dat ik het een keer niet te hard doe, waardoor ik de volgende dag met spierpijn uit mijn bed kom.

Volg de verhalen van Isabelle ook via haar YouTube-kanaal.