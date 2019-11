Daghoroscoop 28 november

VANDAAG JARIG

U bent een unieke persoonlijkheid en het keurslijf van de middelmaat past u niet. Statistieken zijn niet op u van toepassing. Een leefwijze die voor anderen ok is, is dat ws. niet voor u, en omgekeerd; waar anderen geen baat bij hebben kan voor u juist werken. U zult dat zelf moeten uitdokteren.

RAM

U mag op wat geluk rekenen, maar u moet de nodige matiging betrachten in alle activiteiten die u vandaag onderneemt. Verwacht niet dat het tonen van affectie in gelijke mate zal worden geretourneerd als u op zoek bent naar liefde en geluk.

STIER

Privézaken kunnen uw carrière en plannen verstoren. Veeg emoties niet onder het tapijt, maar voorkom een uitbarsting zowel thuis als op het werk. Houd er rekening mee dat u nogal makkelijk mensen tegen de haren instrijkt.

TWEELINGEN

Allerlei trends kunnen uw wilskracht en ego testen. Het is van groot belang dat u zich gelijkmatig opstelt. Er kan u onverwacht wat extra geld ten deel vallen en het zal een uitdaging voor u zijn het niet meteen te verbrassen.

KREEFT

Het kan een mooie dag worden met talloze activiteiten en genoeg energie om er aan deel te nemen. Het zal nog moeilijk zijn om keuzes te maken. Maak ook tijd vrij voor anderen. Onder deze stand der sterren kunt u verliefd worden.

LEEUW

Vandaag is terughoudendheid geboden. Praktische overwegingen zullen makkelijk worden vergeten en een verkeerde inschatting kan kostbaar uitvallen. Een trage gerechtelijke procedure kan u nog even in spanning houden.

MAAGD

U bent goed voorbereid als u rekening houdt met het onverwachte. Er zijn veranderingen op komst die politieke, financiële en huiselijke structuren aan het wankelen kunnen brengen. Beperk u tot datgene wat voor u belangrijk is.

WEEGSCHAAL

Vrouwe Fortuna kan u voordeel bezorgen, maar u zult er op moeten toezien dat het geen “zo gewonnen, zo geronnen” wordt. Een ambitieus financieel project kan goede voortgang maken, maar beteugel uw neiging te overdrijven.

SCHORPIOEN

Neem niet alles voor zoete koek aan; er staan u verrassingen en merkwaardige incidenten te wachten. U loopt enig risico op ongelukjes doordat anderen vreemd reageren. Kooplust kan u dingen doen aanschaffen die u nooit zult gebruiken.

BOOGSCHUTTER

U mag op geluk rekenen en op hartelijke gevoelens die worden gedeeld. De kosmos moedigt u aan iets te doen voor het welzijn van anderen. Dit weekend moeten de meesten van u voorzichtig zijn in het sociale verkeer.

STEENBOK

Besteed extra aandacht aan arbeidsomstandigheden en vriendschap. Werk niet zó hard dat er geen tijd meer is voor sociaal verkeer. Er kan een ongebruikelijke uitnodiging in de mail zitten die u zeker moet aannemen.

WATERMAN

Stel u behoudend op nu uw neiging tot excessief gedrag sterk aanwezig is. Als u lang hebt gewerkt en later dan normaal thuis bent, moet u misschien om assistentie vragen of meer personeel aannemen. U kunt faam verwerven.

VISSEN

Goed nieuws kan uw dag opfleuren. Maak alvast plannen en begin met de voorbereiding als u binnenkort op reis gaat. Bij het overzien van uw financiën kunt u verrast ontdekken dat het redelijk goed gaat met uw investeringen.

