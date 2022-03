Moet de obesitaspil vergoed worden door de overheid?

Hongergevoel onderdrukken

De obesitaspil zal beschikbaar worden voor Nederlanders met een BMI hoger dan 40. De Body Mass Index (BMI) is een middel om te berekenen of je een gezond gewicht ten opzichte van je lengte hebt. Een gezond BMI ligt voor volwassen gemiddeld tussen de 18,5 en de 25, volgens het Voedingscentrum. In de obesitaspil zit het medicijn Saxenda, dat het hongergevoel van de patiënt onderdrukt met als gevolg gewichtsverlies. Ook mensen met een BMI van 35 die met andere gezondheidsrisico’s kampen komen in aanmerking voor de medicatie.

Leefstijlinterventie

Naast een hoog BMI moet je om in aanmerking te komen voor de obesitaspil ook leefstijlinterventie toepassen. Je moet naast de obesitaspil dus ook meer gaan bewegen. Als de obesitaspil in jouw geval niet vergoed wordt, kost de pil €2600 euro per jaar. Ongeveer 100.000 Nederlanders hebben een hoger BMI dan 40, oftewel obesitas, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vergoeden

Dat de obesitaspil vergoed zal worden is dus een feit, maar de vraag is of we dat moeten willen. Het kan ten slotte ook zo zijn dat patiënten die een hoog gewicht hebben daar zelf de oorzaak van zijn. Sommigen zijn dus van mening dat zij ook zelf voor de kosten op zouden moeten draaien.

Kostenpost

Aan de andere kant kost overgewicht de overheid veel geld. Overgewicht is zelfs een van de duurste kostenposten voor de Nederlandse gezondheidszorg, volgens Loket Gezondleven van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De overheid is veel geld kwijt aan arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en gezondheidszorg. Daarnaast zorgt een preventie van overgewicht in Nederland voor een lagere druk op de zorg. Loket Gezondleven schat de besteding aan de gevolgen van overgewicht op ongeveer 500 miljoen euro. Misschien kan de obesitaspil deze besteding dus wel drukken.

Verder worden patiënten die de obesitaspil gaan gebruiken aangespoord om meer te bewegen. Dat kan over het algemeen natuurlijk voor niemand kwaad.

Praat mee

