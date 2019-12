Marije met haar dochter Lyanna.

Lyanna (11), de oudste dochter van Marije Altenburg (35) en haar man Roberto, heeft het aangeboren en zeldzame SYNGAP1 syndroom. Hierdoor is ze ernstig verstandelijk beperkt. Het logeerhuis waar ze twee weekenden per maand logeert, is genoodzaakt ermee te stoppen. Lyanna kan momenteel nergens anders terecht.