Vijf vragen over veganistisch opvoeden

Columns & Opinie

’Ratelband (73) gaat bewijzen dat hij het nu wel écht kan, een kind opvoeden’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de geboorte van het negende kind van Emile Ratelband (73); een zoontje. ’Ik heb met het mannetje te doen. Saai zal het in zijn leven niet snel worden. Maar stabiel ook niet, gok ik.’