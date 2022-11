Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Meelopen in een vrouwengevangenis: ’Straks zet ze dat mes tegen mijn keel’

Door Esmir van Wering Kopieer naar clipboard

Verslaggeefster Esmir van Wering: Mijn hart gaat tekeer; het voelt gek om iemands privédomein binnen te gaan. Ⓒ Feriet Tunc

We zijn het er allemaal over eens: als je een misdrijf pleegt, moet je je straf uitzitten. Ook als je een moeder bent. Journalist Esmir van Wering mocht bij hoge uitzondering een kijkje nemen in een vrouwengevangenis.