’Door zijn drankprobleem heb ik nu een affaire’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Hanna (57). Zij en haar man Harold hebben een ronduit beroerd seksleven. „Harold drinkt, hij is een alcoholist – al denkt hij daar zelf anders over, hij noemt zichzelf een gezelligheidsdrinker en ziet het probleem niet.” Hanna wel. Sinds kort heeft ze een affaire met een man die niet taalt naar alcohol. „Met hem heb ik eindelijk weer heerlijke seks.”