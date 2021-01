Had je dat laatste glaasje beter niet kunnen nemen? 7 tips om vandaag te overleven

1. Drink drink drink

Het is je vast bekend: alcohol onttrekt vocht aan je lichaam. Dus is het van belang om je vochtpeil zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. Blikjes cola, liters water of ijskoude sapjes; alles helpt om een droge mond tegen te gaan.

Zo’n ochtend als vandaag liever nooit meer meemaken? Onthoud dan: voorkomen is beter dan genezen. Dus drink voortaan na elk glas champagne/wijn/bier een glas water.

2. Eten

Misschien denk je dat we hiermee vet eten bedoelen, maar dat kun je beter niet doen! Want met toast en crackers zorg je ervoor dat je bloedsuikerspiegel een boost krijgt, waardoor je maag weer rustig wordt. Loop die snackbar dus gauw voorbij, want hamburgers en friet gaan jou echt niet gelukkig maken vandaag.

3. Gember

“Gember?”, hoor ik je denken. Ja, gember! Want dat neemt je misselijkheid weg. En dat is nou precies waar we nu last van hebben, toch?

4. Artisjokken

Niet alleen goed tegen misselijkheid, maar ook tegen een opgeblazen gevoel. En deze wondergroente doet nóg meer: het zou levercellen beschermen tegen alcohol. Dat is mooi meegenomen.

5. Eieren

Alle clichés zijn waar: in je eerstehulpkit voor katers zouden standaard eieren moeten zitten. Eieren zitten boordevol stoffen die helpen bij het detoxen van je lichaam.

6. Sleutelbloemolie

Het zou de maag kalmeren en stimuleert de leverfunctie. Hoewel niet wetenschappelijk bewezen, kan proberen zeker geen kwaad. Deze methode wordt niet voor niets al eeuwen toegepast.

7. Slapen

Als je slaapt, heb je niet door hoe slecht je je voelt. Dus: pak die extra nachtrust en ga vanavond vroeg onder de wol!