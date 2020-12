Gaan we hier nu ook leraren mishandelen?

Een leerling had blijkbaar een grap willen uithalen en liet zich tijdens de techniekles in de kofferbak van een auto opsluiten die daar als lesmateriaal stond. Over wat er daarna is gebeurd, bestaan verschillende lezingen.

Volgens de school werd hij er weer uitgelaten toen hij daarom vroeg. Volgens de jongen heeft de leraar hem gedwongen 10 tot 20 minuten in de kofferbak te blijven en mochten andere leerlingen hem niet bevrijden.

Niet grappig

Hoe dan ook, de kofferbakgrap van de leerling pakte blijkbaar niet zo lollig uit als gedacht, want toen de jongen thuiskwam, vertelde hij het verhaal aan zijn vader. Die vond het blijkbaar ook niet echt grappig wat de leraar zijn oogappel, volgens zijn zeggen, had aangedaan en ging vervolgens met een paar familieleden verhaal halen bij de school.

Toen de docent niet aanwezig bleek, liet papa als visitekaartje een paar gebroken ruiten achter en meldde hij zich vervolgens ’s avonds bij het privéadres van de docent. En niet voor een kopje koffie en een goed gesprek. De docent werd voor zijn huis in elkaar geslagen en heeft volgens een woordvoerder van de politie in het Eindhovens Dagblad ‘aantoonbaar letsel overgehouden aan het incident’.

Ouderrechters

Blijkbaar vinden ouders dat hun eigen kinderen een soort onschendbaarheid hebben en ontploffen ze al als een leraar ook maar met een vinger naar ze wijst of ze een slecht cijfer geeft, laat staan dat ze de ‘prinsjes en prinsesjes’ een koekje van eigen deeg zouden mogen geven.

Enige tijd geleden reed een vader met een auto zelfs tijdens de eindmusical de school binnen, omdat hij het niet eens was met het schooladvies dat zijn dochter had gekregen.

Niet zo gek dat er zo’n enorm docententekort is. Wie gaat er in deze tijd nog voor z’n lol voor de klas staan? Al die ouders zitten veel te veel bovenop die levens van hun kinderen, en helemaal in deze coronatijd.

Dit zijn geen onschuldige ‘curlingouders’ meer, die alle problemen en teleurstellingen die op het pad van hun oogappeltje komen willen wegvegen. Dit eigen rechter spelen gaat toch veel te ver? Of vind jij dat het soms wel toegestaan is om als ouder in actie te komen als je kind iets is aangedaan? „Wel als zo’n leraar met zijn handen aan mijn dochter heeft gezeten,” vertelde een moeder. „Dan sta ik ook niet voor mezelf in.”

