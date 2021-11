Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Tanja (45) is ongewenst kinderloos: ’Je hele toekomstbeeld is weg’

Door Anouk de Groot

Het is de week van de vruchtbaarheid, maar kinderen krijgen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tanja Maas (45) heeft 11 jaar lang alles gedaan om haar kinderwens in vervulling te laten gaan, terwijl de rest van haar leven in de wachtstand stond. Sinds drie jaar durft ze eindelijk weer verder te kijken. Ze heeft haar kinderwens laten varen en begeleidt nu andere vrouwen die ongewenst kinderloos zijn.