'Het kan er behoorlijk agressief aan toegaan op social media'

Door Jeffrey Wijnberg

„Iedereen kent wel iemand die spontaan kan ‘leeglopen’ zodra een gevoelige snaar wordt geraakt. En normaal is het om de ‘leegloper’ van zijn onvrede af te willen helpen. Maar dat heeft geen enkele zin, al was het alleen maar omdat er niet om een oplossing wordt gevraagd.”

Gebruikelijk is het, als hulpverlener, om te vragen wat de hulpvraag is. En als die niet meteen gegeven kan worden ernaar op zoek gaan. Immers, de juiste hulp kan alleen worden geboden als de vraag helder is. Soms zegt een patiënt heel eerlijk: ’Ik heb geen hulpvraag, maar wil gewoon mijn verhaal kwijt.’