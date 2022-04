Deel 29: ’En óf ik wild word van die monsterlijke snoekbaars...’

De man van die meter lange snoek, wie kent hem niet? Tijdens een rondje swipen kom ik er steevast één tegen. Een gepassioneerde visser die vol trots zijn enorme catch of the day toont op de openingsfoto van zijn datingprofiel. Een soort dickpick met schubben. Gaat het toch weer om de grootste.

„Dat jij als hobby een levend wezen gaat verneuken en daar trots op bent, zo treurig!” Peter Pannekoek ging er al los op in zijn oudejaarsconference en vergeleek sportvissen met caviatrappen. Ook ken ik geen vrouw die wild wordt van zo’n foto en de rol van viswijf ambieert. Toch geef ík de visser het voordeel van de twijfel. Wellicht komt het doordat ik al veel te lang in dezelfde datingvijver rond zwem, maar ik kan het niet helpen me af te vragen of de sportvisser het misschien juist helemaal voor mij zou kunnen zijn.

Want toegegeven, los van alles wat we tégen de man met de hengel hebben, toont dit type toch ook behoorlijk wat kwaliteiten en karaktereigenschappen die ik maar al te graag terugzie in mijn prince charming.

He’s a provider

Zeg nou zelf, niets is toch zo mannelijk als een vent die zijn eigen eten kan vangen? Al breekt de oorlog uit, gaan we opnieuw in totale lockdown of schieten de boodschappenprijzen door het dak; de visser zorgt ervoor dat er toch nog een voedzaam visje op tafel komt. Oftewel: op deze man kun je bouwen. Hij dropt die ’I got you’ en je weet dat het ook echt zo is. Een mannelijke vent bij wie ik me een echte vrouw en als een vis in het water kan voelen.

Open kaart

Daarnaast speelt de fish boy open kaart. Met die visfoto laat hij meteen zien wat voor vis je in de kuip hebt. Hij kent zichzelf en weet wat ie wil. Hij is een visser in hart en nieren en komt er maar meteen voor uit dat hij wekelijks aan de waterkant staat. En zelfs als je antisportvissen bent, is die transparantie fijn. Deze man is authentiek en betrouwbaar, fijne eigenschappen hoor. Zo sta je na een maandje daten niet ineens gek te kijken als hij in vissersuitrusting van zolder komt en zich opeens ontpopt tot Big Fish Klaas. Boek maar vast een yogaklasje want de zaterdagochtenden zijn voor hem en zijn hengel.

De onderwaterwereld in

En dan nog een derde pro: is er iets aantrekkelijker dan iemand die ergens volledig voor gaat? Willen we niet allemaal een bevlogen man met ambities en hobby’s? De visserman laat je zien dat hij naast jou nog iets heeft dat zijn hart sneller doet kloppen. Hij leeft op van de perfecte aanbeet, het binnenhalen, het gevecht met de vis en uiteindelijk: dé foto. Hij heeft zijn eigen visserstentje, camokleding en zelfs een Adje Visserman Instagramaccount waar hij zijn beste karpers, meervallen en snoeks etaleert. Opnieuw bonuspunten: deze man is gepassioneerd en doet lekker zijn eigen ding. Jij een avondje met de girls, hij duikt de onderwaterwereld in.

Aan de haak

Eerlijk is eerlijk, dat zijn behoorlijk wat boxjes afgevinkt in mijn dateboekje. Wie weet plof ik op een zonnige zaterdagochtend wel naast ’m neer in een vouwstoeltje. Kan ik eindelijk maximaal mijn collectie vishoedjes rocken. Nee, een eigen visser aan de haak slaan is misschien zo gek nog niet. De gesloten periode (waarin niet gevist mag worden) is net van start, dus tot eind juni heeft ’ie in ieder geval alle tijd voor mij. En als ie me niet helemaal bevalt, gooi ik ’m - zij het met een enorm gapend gat in zijn wang - toch gewoon terug de datingpoel in!?