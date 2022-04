Ga jij korter douchen en de verwarming op maximaal 19 graden zetten?

Door de oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen sterk opgelopen, meldt De Telegraaf. De overheid heeft een grote energiebesparingscampagne onder de naam ‘Zet ook de knop om’ opgezet. Doel is huishoudens en ondernemers praktische tips te bieden om energie te besparen.

Weinig aandacht

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat) heeft energiebesparing de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het nodig had. „Daar willen we verandering in brengen. Het is goed voor je portemonnee en het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van gas uit Rusland.”

Reacties op Twitter

Veel mensen vragen zich af hoe ze alle vaste lasten en variabele kosten nog kunnen dragen. Zo sprak Christel een mevrouw met een klein inkomen en zij kan het zich soms niet eens veroorloven de verwarming aan te zetten en Martine is het volledig eens met minister Jetten: er is veel te laat ingegrepen.

