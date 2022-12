Evelien (41): ’Mensen zeggen dat ik een fijne energie heb’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, ik voel me jonger dan 41. Al vind ik dat leeftijd niet zo veel zegt. Het is maar een getal. Nu ik ouder word heb ik dan wel last van mijn hormonen, maar dat had ik ook toen ik in de pubertijd zat. Leeftijd draait meer om jezelf thuisvoelen in de leeftijdsfase waarin je zit. Ik merk dat ik inmiddels meer levenslessen heb opgedaan en ik merk fysiek ook dat ik ouder word. Maar ik zit lekker in mijn vel, dus of ik nu 30 of 40 jaar ben: ik vind het allemaal prima!”

Heb je een beautygeheim?

„Sowieso reinig ik iedere dag mijn gezicht en slik ik vitaminepillen. Ook gebruik ik antirimpelcrème. Mijn beautygeheim ontdekte ik laatst pas, toen ik in een periode van stress zat. Na die periode straalde mijn huid veel meer, terwijl mijn beautyritueel niet veranderd was. Je kunt nog zoveel smeersels opsmeren, maar als je niet lekker in je vel zit en jezelf niet op nummer één zet, heeft het blijkbaar veel minder resultaat. Zelfliefde en daarmee innerlijk geluk, is zowel van binnen als van binnen dus heel belangrijk en absoluut zichtbaar.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik word altijd jonger geschat, meestal halverwege de 30. Als ik zeg dat ik een zoon van zestien heb, zeggen mensen vaak: ’Jeetje, hoe oud ben je dan?’ Ik schaam me niet voor mijn leeftijd, dus ik vind het niet erg om dan te zeggen dat ik 41 ben. Ik voel me gevleid na zo’n uitspraak.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Met mijn krullen ben ik echt gezegend: ik heb een volle bos met haar met veel volume, daarom zit het bijna altijd goed. Ik krijg er van anderen ook veel complimenten over. Daarnaast heb ik mooie, sprekende ogen: als ik blij ben, zie je dat meteen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben tevreden over mijn lichaam, maar ik blijf een vrouw en daarom heb ik soms ook wat te klagen. Zo zou ik bijvoorbeeld graag een slankere buik willen, of slankere benen. Maar daar ben ik veel minder actief mee bezig. Ik sport, maar ik houd van een chocolaatje en geniet van eten. Een weegschaal heb ik ook niet. Het zijn voor mij alleen maar getallen. Daarnaast geeft het mij vaak een onrustig gevoel als ik geen resultaat op de weegschaal zie. Wel maak ik foto’s van mijzelf in de spiegel om te kijken of ik bijvoorbeeld qua sporten progressie zie.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Dat blijven toch mijn krullen. Mensen zeggen wel eens: ’Daar komt een mooie vrouw binnen!’. Qua innerlijk hoor ik vaak dat ik altijd zonder oordeel luister, vrolijk en enthousiast ben. Ook zeggen mensen dat ik een fijne energie heb en dat ze zich daarom makkelijk bij mij open kunnen stellen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nu nog niet, maar ik ben wel onderweg. Ik wil nog veel leren en mezelf verder ontwikkelen. Niet alleen in mijn werk, maar ook qua persoon. Zo wil ik bijvoorbeeld meer leven vanuit liefde in plaats van angst. Ook ben ik bezig meer over spiritualiteit te ontdekken.”

Wat houdt je jong?

„Uiteindelijk is het belangrijk om in het moment te leven en tevreden te zijn met jezelf. Dat geeft rust, wat je weer terugziet in je uiterlijk: je straalt. Als ik nu in de spiegel kijk, kan ik tegen mezelf zeggen: wat ben je mooi! Vroeger maakte ik me overal druk om en kon ik met moeite naar mijzelf kijken. Maar niemand is perfect en om je goed te voelen moet je dat accepteren.”

Heb je een levensles?

„Luister goed naar jezelf. Alleen jij weet hoe je het leukste uit je leven kunt halen, dus trek je niet veel aan van de buitenwereld. Neem de tijd, ook voor jezelf, en maak van iedere dag een mooie dag.”

