'Korte rokjes en lang haar op je vijftigste? Gewoon doen!’

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. De kilo’s die eraan vliegen, de lage alcoholtolerantie, en ook: minder sjans. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de podcast ‘Zo doet zij dat’ kijken Marieke ’t Hart en Sabine Leenhouts van VROUW eerlijk in de spiegel en delen zij hun ervaringen omtrent het ouder worden. „Ik was in shock nadat ik mijzelf zag planken in m’n blootje.” Ook spreken ze met cosmetisch arts Annebeth Kroeskop, want wat te doen tegen het verval? En met fitnessgoeroe Carlos Lens, die zich totaal niet druk maakt om de biologische klok.

Luister de eerste aflevering van het tweede seizoen ’Zo doet zij dat’ hier, hieronder of via alle bekende podcastkanalen, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify:

Vanaf vandaag is er om de week een nieuwe ’Zo doet zij dat’ podcast-aflevering te beluisteren.