Jetlag? Zo kun je het voorkomen!

Hoe ontstaat een jetlag?

Veel processen in ons lichaam houden een dagelijks ritme van vierentwintig uur aan, waaronder het slaap-waakritme. Dit ritme wordt door onze biologische klok bepaald. Wanneer je veel verschillende tijdzones doorkruist, wordt het ritme van deze klok verstoord. Hierdoor ontstaat de jetlag. „Onze biologische klok wordt constant bijgesteld, maar dit gebeurt heel gelijkmatig. Je klok kan maar één à twee uur verschuiven. Daarom is je biologische klok flink ontregeld als je bijvoorbeeld afreist naar een land met meer dan zes uur tijdverschil. Hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger je bent voor jetlags. Je biologische klok heeft er naar mate je ouder wordt namelijk steeds meer moeite mee om zichzelf bij te stellen.”, aldus Fronczek.

Wat zijn de symptomen van een jetlag?

In onze lichaam zijn een aantal belangrijke processen verbonden aan het slaap-waakritme, maar ook aan de natuurlijke licht-donker cyclus van de zon. Normaliter gaan deze ritmes hand-in-hand, maar tijdens een jetlag lopen ze door elkaar heen. „De werkelijke tijd loopt niet meer gelijk met je innerlijke tijd, waardoor je slaapritme, immuunsysteem en maag en darmen ontregeld raken. Ook het stresshormoon cortisol wordt door het verschil in tijd beïnvloed. Dit zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur gaat schommelen. Onze lichaamstemperatuur is ’s nachts altijd lager dan overdag. Door de jetlag krijg je het daarom op gekke momenten warm en koud. Verder kun je overprikkeld raken en concentratieproblemen krijgen.”

Hoe kun je een jetlag voorkomen?

„Licht speelt een belangrijke rol in de werking van onze biologische klok. Zoek daarom het licht op. Hoe feller het daglicht, hoe sneller de klok weer in balans is. Daarom is de overgang naar de tropen een stuk makkelijker dan naar een winters gebied.”

„Probeer zo snel mogelijk in het nieuwe ritme te stappen. Sta ’s ochtends op een normale tijd op en zoek ’s avonds weer op tijd het donker op. Blijf niet in het Nederlandse ritme hangen.”

„Ga niet te vroeg naar bed, anders word je waarschijnlijk ook vroeg wakker. Doe je dit wel? Dan duurt het langer voordat je aan het nieuwe ritme gewend bent.”

Waarom heeft de een meer last van een jetlag dan de ander?

De biologische klok is bij iedereen een beetje anders afgesteld en daarom reageren we ook zo verschillend op een verre reis. Ouderen hebben meer problemen met het tijdsverschil dan jongeren en ochtend- of avondmensen reageren ook weer anders op het verschuiven van de klok. Fronczek: „De ochtendmensen hebben een korte biologische klok van ongeveer 22 uur. Avondmensen hebben een lange klok van 26 tot 28 uur. Reis je naar Azië? Dan zal dat makkelijker gaan als je een ochtendmens bent. Avondmensen hebben daarom minder problemen met een reis naar Amerika. Je reist dan namelijk terug in de tijd, waardoor de dag langer dan 24 uur duurt. Avondmensen kunnen daar over het algemeen een stuk beter tegen.”

