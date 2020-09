Veronica: Mijn duurzame leefstijl gaf me constant stress

Veronica Klinkenberg Ⓒ Fotografie CORNÉ VAN DER STELT

Zo groen mogelijk leven, je hoort het steeds vaker. Vegetarisch eten, duurzame kleding kopen, niet meer vliegen… Wij spraken vrouwen die deze leefstijl omarmen, al is één van hen inmiddels toch weer ’ontgroend’. In dit tweede deel: Veronica Klinkenberg (39), zij leefde zó duurzaam dat ze er ongelukkig van werd. Ze is single en heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering.