Alexander Brouwer: Inmiddels heb ik mijn draai gevonden

Ⓒ Stef Nagel

Normaal zitten deze topsporters in het buitenland voor wedstrijden of trainingskampen, maar Kjeld Nuis, Alexander Brouwer en Niki Terpstra zijn nu al maanden thuis. Dat heeft één voordeel: eindelijk tijd om veel bij hun kind(eren) te zijn. In dit deel : Alexander Brouwer (30). De dertiger is beachvolleyballer, won olympisch brons, is getrouwd en vader van zoontje Boas (1). Er is een tweede kindje op komst.