Hoe tevreden ben jij met jouw borsten?

Lingeriemerk Triumph vroeg ruim 6000 vrouwen tussen de 20 en de 50 jaar naar hun opvatting over ideale borsten. Ruim 40% maakt zich zorgen over de stevigheid van hun borsten en wil graag kleinere borsten.

Leeftijd speelt een belangrijke rol bij het ideaalbeeld over borsten. 41% van de dertigers is ontevreden over het uiterlijk van haar borsten. Vrouwen tussen de 30 en 50 jaar hebben liever stevigere borsten. Jonge vrouwen tussen de 20 en 29 jaar geven de voorkeur aan een dieper decolleté.

Borstkanker

Naast dat de onzekerheid slecht is voor het zelfbeeld, is dat het ook voor de gezondheid. Want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ontevreden vrouwen minder zelfonderzoek doen naar borstkanker. Hoe minder vrouwen onderzoek doen, hoe lager de overlevingskansen.

In Nederland wil 34% grotere borsten, 26% wil juist kleinere en is 40% tevreden. Dat is best veel in vergelijking met andere landen, maar Nederlandse vrouwen staan dan ook in de top 15 van de grootste borsten hebben wereldwijd.

