Daghoroscoop 30 januari

VANDAAG JARIG

Vooral in financieel opzicht zult u het komend jaar beter eindigen dan u begonnen bent. Wel kunt u in 2020 fysiek kwetsbaar zijn. Wat u eet en hoe u eet is even belangrijk. Eet altijd rustig, dan verteert het voedsel beter. Kinderen kunnen voor opwinding zorgen, maar verdwijnen niet uit beeld.

RAM

Wees voorzichtig als u iemand het voordeel van de twijfel gunt. Enig wantrouwen is gerechtvaardigd want niet alles is zoals het lijkt te zijn, zeker oppervlakkig gezien. Wacht liever een paar dagen met het nemen van een besluit.

STIER

Onder invloed van de kosmos kunnen zich allerlei kansen voordoen. Daar kunnen vrienden of een groep debet aan zijn. Handel snel; dat is in uw voordeel want deze kansen kunnen een positieve uitwerking hebben op uw dromen.

TWEELINGEN

U kunt nu worden beloond voor het werk waarvoor u uw best hebt gedaan. Besteed extra aandacht aan zakelijke deals en reageer op hetgeen binnen een groep speelt. Toon u bereid al wat nieuw is te omarmen en routine te doorbreken.

KREEFT

Er kan sprake zijn van een buitenlandse reis of verdere studie. Dat is goed nieuws als u hunkert naar nieuwe ervaringen, liefst iets waar ook uw vrienden bij betrokken zijn. Maak plannen en schrijf u in voor een seminar of workshop.

LEEUW

Nieuwe kansen kunnen betrekking hebben op gezamenlijk inkomen of bezittingen. Er kan een erfenis in het spel zijn, hypotheek, verzekering of belastingteruggave. Wat er ook gebeurt, het zal u uit een vorm van lethargie halen.

MAAGD

Binnen een partnerschap kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan die met een contract te maken hebben. Een uitgelezen dag om te brainstormen en nieuwe ideeën naar voren te brengen. Doe uw best om niet te ongeduldig over te komen.

WEEGSCHAAL

Op de werkvloer kunnen nieuwe kansen worden geboden, zeker als u bereid bent anderen een helpende hand te bieden. Geniet van de harmonie, schoonheid en de dagelijkse genoegens van het leven. Laat zien dat u inventief bent.

SCHORPIOEN

Een creatief project kan een doorstart beleven, maar het kan ook een romance betreffen. Focus op relaties, zowel zakelijke of persoonlijke. U zult het vandaag goed met anderen kunnen vinden en u zult zich op uw gemak voelen.

BOOGSCHUTTER

Het accent ligt op uw huis en bezittingen; bent u misschien van plan vanuit uw huis te gaan werken? Zoek naar een juiste balans tussen uw financiële situatie en emotionele zekerheid. Identificeer u niet met uw eigendommen.

STEENBOK

Nieuwe mogelijkheden kunnen te maken hebben met het leven van alledag. Misschien gaat u in zaken met een familielid of buurman. Wat er ook gebeurt, wees blij dat er iets gebeurt. Blijf tactvol tegen iemand die het moeilijk heeft.

WATERMAN

Wat er ook gebeurt, het zal u wakker schudden. Vertrouwelijke informatie of geheimen kunnen u enthousiasmeren om de schouders te zetten onder iets wat aanvankelijk weinig verwachtingen opriep. Kom in actie en ga ervoor!

VISSEN

Een werkproject kan in opzet een lastige opgave lijken, maar als u het als een alledaagse kwestie benadert overwint u elk potentieel probleem. Toon u vastberaden, dan zullen anderen niet twijfelen aan uw vaardigheden en wint u aan prestige.