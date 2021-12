Deel 14: Slaapzakjas, loopneus, no filter: de wandeldates zijn terug

Iedereen roept wel dat het ’zo lastig daten is in deze tijd’, maar feitelijk gezien wordt het ons mákkelijker gemaakt en geeft moeder natuur ons een duwtje in de juiste richting om het kaf van het koren te scheiden. Het lijkt misschien of we tot onze knieën vastzitten in de Tindermodder, maar de lockdown helpt juist het onderscheid te zien tussen prinsen en fuckboys.

Kleine sidenote: vooropgesteld is dat je iemand in real life wilt ontmoeten natuurlijk. En je zult wel moeten: je kunt videochatten tot je een ons weegt (gaat niet gebeuren tijdens de lockdown...), het leven wacht niet.

Slaapzakjas & loopneus to go

Geloof me, ik dacht een jaar geleden ook: ’Of we gaan wandelen, of we zitten meteen thuis op de bank (en we weten allemaal waar dat toe leidt...)’, maar inmiddels weet ik: creatieve date-opties te over. De lockdown helpt me juist de losers er sneller uit te lopen. Konden zij zich voorheen nog verschuilen achter voorspelbare late night drinks en sexy vibes, nu moeten ze eraan geloven tijdens winterse wandeltochten. Slaapzakjas, loopneus, no filter: dag mystiek. Gewoon met de billen bloot, ijskoud de confrontatie aangaan. De echte players beginnen daar niet eens aan, dus de eerste schifting heb je er nog vóór het blokje om op zitten.

Van de geijkte paden af

Ook al kijk je elkaar amper aan en is en profile niet je beste look, tijdens het kuieren kun je er vlot achter komen wat voor type iemand is. Hoe beweegt hij en hoe zit het met de conditie? Maar vooral ook qua persoonlijkheid. Wijk eens van de geijkte paden af en kijk hoe de ander reageert. Is hij afwachtend of avontuurlijk? Kruip eens over een ’verboden toegang’-hekje en kijk of je potentieeltje erin mee gaat. Daarnaast valt er ook een hoop af te lezen van hoe er wordt gereageerd op gek geklede voorbijgangers, hoog springende honden, modderige schoenen en overpriced chocolademelk.

Nu zijn er mannen die voor het idee één keer een rondje Vondelpark meelopen, maar daarna al een ’Ik zou niet weten wat we moeten doen. Zal ik gewoon naar jou komen?’ opperen. Been there. Maar één keer slenteren is sowieso niet genoeg voor een Netflix & Chilldate (en dan heb ik het nog niet eens over het hele ’Ben je gevaccineerd?’ en ’Wie heb je allemaal nog buiten mij gezien?’ hoofdstuk). Bovendien voorspelt dit voorstel in het beginstadium van dating een geestdodende bankhangtoekomst. Hoppa: tweede schifting!

Als Max door de McDrive

Want hoe moeilijk kan het zijn een creatieve date-invulling te bedenken? Ga uitwaaien op het strand of maak een roadtrip naar een andere stad om te zien hoe daar alles dicht is. Samen op pad, onderweg Starbucks scoren of als Max door de McDrive scheuren terwijl je meeblèrt met je lievelingsnummers is in mijn liefdesrestaurant al een driesterrendate. Het zijn de vibe en de klik waarmee de date valt of staat, niet de setting.

Nu kan ik nog drie alinea’s vullen met originele date-ideeën, maar je snapt het idee. Zelfs met oneindige ommetjes kun je ervoor zorgen dat er never a dull moment is. Ga voor de ’abundance mindset’, zowel wat betreft de plannen als de prinsen. Denk niet in schaarste, maar in overvloed en graag een béétje out of the box.