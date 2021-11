Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Melissa (26) heeft last van zwangerschapsbraken: ’Hoelang ik dit vol ga houden?’

Door Sanne Houwers Kopieer naar clipboard

„Het blijft onwijs bijzonder om een kindje te mogen dragen, maar op de manier als het nu gaat is allesbehalve fijn.” Ⓒ Eigen beeld

De zwangere Bibi Breijman is de laatste tijd veel in het nieuws omdat ze kampt met ’Hyperemesis Gravidarum’, ook wel bekend als zwangerschapsbraken. Melissa Emmaneel (26) maakt hetzelfde mee als Bibi. Na vijf weken zwanger te zijn van haar tweede kindje begint Melissa met overgeven en dat houdt maar niet op. „Ik ben nu zestien weken zwanger en al drie keer in het ziekenhuis opgenomen”, vertelt ze.