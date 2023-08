Daghoroscoop 14 augustus - Ram: Houd je scherpe tong onder controle!

VANDAAG JARIG

Doordat de maan jouw spirituele planeet is komen er bij elke maandelijkse cyclus nieuwe aspecten aan het licht die met van alles te maken kunnen hebben van werktechniek tot leefomstandigheden. Wat niet langer van belang is kun je dan overboord zetten. Dat hoort bij jouw teken en dat is prima.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Vraag naasten jou met rust te laten als je thuis werkt; concentreren zal toch al moeite kosten. Spring niet uit je vel als je desondanks wordt gestoord. Houd ook je scherpe tong onder controle als er om jou heen gekibbeld wordt.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Probeer moeilijkheden zo veel mogelijk te vermijden en wapen je met charme. Zeg niet te snel waar jij het niet mee eens bent, want daar schiet je niets mee op. De maalstroom van het leven beweegt zich voort ongeacht jouw mening.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Tenzij je over genoeg contanten beschikt doe je er goed aan jezelf een limiet te stellen. Er kan zich een incident voordoen waarmee jij in het reine moet komen; je lost het op als je het onderliggend probleem begrijpt.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Gebeurtenissen en activiteiten waarbij je betrokken bent zullen jou bezighouden. Het kan met jouw uiterlijk of fitness te maken hebben. Inspecteer jouw garderobe; de modebewusten onder jullie gaan op een nieuwe outfit uit.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Maak werk af, voltooi taken en zorg dat je deadlines haalt. Een droom kan je de oplossing van een probleem bezorgen. Laat je door jouw intuïtie leiden en wees niet bang gevoelens te uiten. Houd ideeën voor jezelf tot het eind van de week.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Laat je helpen door vrienden en naasten om een gesteld doel te bereiken. Toon je ook bereid hen te helpen, maar blijf op jouw hoede, want sommige mensen zijn geneigd de hele hand te grijpen alsje hen een vinger toesteekt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Let op als jij verantwoordelijk bent voor de boekhouding van een bedrijf en laat het controleren. Draag geen groot geld op zak. Leg een vernieuwend idee of ontwerp voor aan een vertrouweling voor je er de boer mee opgaat.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Of jij thuis blijft of naar jouw werk gaat; een crisis dreigt. Jouw snor drukken zal niet lukken. Misschien moet je iemand te elfder ure vervangen of laat een apparaat het afweten. Schaam je er niet voor als jij iets niet kunt of weet.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Het is beter om jouw financiën met iemand samen te regelen dan te trachten alles alleen te doen. Regel zonder uitstel een juridische kwestie of taxatie. Blijf niet, zoals vaker, na een afspraak met vrienden met de rekening zitten.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Een belangrijke afspraak kan dwarsbomen wat anderen van plan zijn. Hoe dit zich ook ontwikkelt, er zal altijd iemand kritiek hebben of ontevreden zijn. Probeer vriendelijk te blijven ook al put jouw werk je geheel uit.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Werk moet vandaag voorrang hebben. Onderschat de hoeveelheid tijd en energie niet die jij kwijt zult zijn om jouw taken af te werken. Houd een redelijk tempo aan dan krijgt je alles voor elkaar. Beteugel de neiging te vitten.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Het lijkt uitgesloten dat je jouw gang kunt gaan; je moet waarschijnlijk naar de pijpen dansen van anderen. Tegengestelde belangen staan een plezierige dag in de weg. Besef dat de baas recht heeft op jouw tijd. Laat je niet op sleeptouw nemen.

