Sofie onderging een abortus: Ik wilde wel een kindje maar niet van hem

„Ik woonde samen met mijn vriend, maar had grote twijfels over onze relatie. In het begin was alles geweldig. Ik leefde op een roze wolk. Hij zette mij op een voetstuk en hij leek de ideale man. Tot we gingen samenwonen en er steeds meer barstjes in ons sprookjesgeluk kwam.”

Wapen

„Hij bleek een ongelofelijk kort lontje te hebben. Hij had een wapen in huis dat hij verborg in een kluis. Ik had vaak het gevoel dat ik mijn leven niet zeker was, was doodsbang voor hem.Ik liep echt op eieren en durfde nooit iets te zeggen waarvan ik wist dat het hem niet zou bevallen. Bijvoorbeeld over zijn gamegedrag. Hij ging altijd na zijn late dienst gamen tot diep in de nacht.”

„Als ik daar ook maar iets over zei, werd hij woest. Het voelde alsof ik in een gevangenis woonde. Als hem iets niet zinde kreeg ik de wind van voren. Zo mocht ik van hem niet omgaan met bepaalde vriendinnen. Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, dacht ik alleen maar: ’Dan zit ik aan hem vast’ en ’Hij maakt me kapot’.”

Narcisme

„Ik had toen nog nooit van ’narcisme’ gehoord, maar door erover te lezen weet ik inmiddels dat dit etiket perfect op mijn inmiddels ex-vriend past. De relatie was voor mij ziekmakend. Daarom moest ik toen ik zwanger was echt een besluit nemen. Destijds was ik niet aan de pil, maar gebruikte ik een app die je cyclus bijhoudt en aangeeft wanneer je wel en niet vruchtbaar bent. Toen ik overtijd was, deed ik stiekem een zwangerschapstest die positief bleek. Het voelde heel vreemd om dit in mijn eentje te doen.”

„Toen ik hem uiteindelijk over de zwangerschap vertelde, was hij duidelijk: hij wilde het kind. En als ik het niet wilde, dan zou dat het einde betekenen van onze relatie. We hebben het nog wel geprobeerd, maar het ging echt niet. Uiteindelijk heeft hij me uit huis gezet en stond ik op straat. Zwanger en al.”

Abortus

Sofie koos voor een abortus. „Dat was geen impulsieve keuze. Ik wilde heel graag een kind, maar niet van hem, niet op deze manier. Ik heb veel moeite gedaan om er samen uit te komen, maar onze relatie was niet gezond. Ik wilde een goede, gezonde basis voor mijn kind, dat zou worden opgevoed door twee ouders. De bom was hoe dan ook gebarsten tussen ons. En als ik een keuze heb, dan wil ik het beste voor mijn kind en voor mijzelf. Ik wilde niet dat hij/zij in een vechtomgeving zou opgroeien, met iemand bij wie ik me niet veilig voel. En ik wilde het evenmin in mijn eentje doen.”

„Mijn zus en moeder zijn met me meegegaan naar de abortuskliniek. Dat was fijn. Er was toch nog wel twijfel. Je moet verder kijken dan alleen de baby, maar het was gevoel versus verstand. Na de abortus wilde ik het liefst gewoon doorgaan met alles: aan het werk, daten... Mijn leven weer oppakken. Maar ik was alleen maar moe.”

Burn-out

„Toch kon ik niet slapen van de spanning. Toen ben ik tijdelijk gestopt met werken en heb ik hulp gezocht. Ik bleek een burn-out te hebben. Het is me allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. Het voelde alsof ik letterlijk een deel van mezelf had verloren; het is heel krenkend voor mij geweest.”

„Inmiddels is het draaglijk. De tijd haalt de scherpe randjes er van af, maar ik denk weleens als ik een kind zie: ’Zo oud zou mijn kindje nu ook zijn geweest’. Ook op dagen als Moederdag denk ik eraan terug. Ik vind het ook confronterend als familieleden en vriendinnen kinderen krijgen, en ik dan blij ’moet’ zijn voor ze. Dus ik ga liever niet op babyvisite. Door die verdrietige tijd ben ik veranderd. Het leven is niet alleen maar leuk.”

Schaamte

„Ik heb me geschaamd voor mijn abortus. Alsof het een teken van zwakte is, alsof ik mijn verantwoordelijkheid niet nam. Maar ik heb deze keuze juist niet uit egoïsme gemaakt. Ik heb deze keuze juist gemaakt voor mijn kind. Ik heb ’de beste’ keuze gemaakt, al ging die zo tegen mijn gevoel in. Ik heb geen spijt van mijn besluit, maar vind het ontzettend jammer dat het zo gelopen is.”

„Ik heb nu een vriend die heel lief is voor mij en mij ook door verdrietige periodes heen helpt. Hij heeft me heel goed gesteund en geholpen. Het voelt veilig en rustig met hem. En ja, we hebben zeker een kinderwens. Al voelt het bijna oneerlijk dat dit kindje welkom is en het andere kindje dat niet was.”

*Sofie wilde haar verhaal niet onder haar echte naam vertellen. Haar echte naam is bij de VROUW-redactie bekend.

