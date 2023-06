Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Joëlle houdt van kinky: ’Het idee betrapt te worden, waanzinnig’

Kopieer naar clipboard

’We houden allebei van BDSM en hebben een kast vol seksspeeltjes.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Joëlle (32). Zij en haar vriend hebben diverse fetisjen of ’kinks’. ’Mijn moeder zou een rolberoerte krijgen als ze onze sekskast een keer per ongeluk opentrekt.’