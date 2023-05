Daghoroscoop 30 mei - Sterrenbeeld Boogschutter: Beteugel je impulsiviteit!

VANDAAG JARIG

Hoewel veel nadruk komt te liggen op jouw carrière speelt geld daarbij geen prominente rol. In feite ben je tevreden met de status quo en zul jij geen behoefte voelen iets ingrijpend te veranderen. Maar pas op, als er problemen ontstaan kan jouw gebrek aan oplettendheid je duur te staan komen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

De ochtend is geschikt voor gesprekken over geld. Door eerlijk te zijn en duidelijk kun je de gewenste steun verwerven. Houd verzoeken realistisch. Maak geen ruzie met beminden; strijk de spanning die jij veroorzaakt zelf weer glad.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

De wens een langlopend probleem op te lossen kan jou ertoe brengen spijkers met koppen te slaan. Een goed idee van een collega kan het antwoord op jouw gebeden zijn. Geniet maar eens van alle aandacht nu jouw magnetisme groot is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Je maakt jouw leven onnodig gecompliceerd als je té voorzichtig bent. Wees niet bang voor iets nieuws. Samenwerking kan stuklopen op een botsing van ego’s. Het is waarschijnlijk dat degene die zijn stem verheft wint.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Hoewel doelstellingen dichterbij komen zijn ze nog niet tastbaar. Wacht af, misschien verander je nog van gedachten. Buitenissige tendensen maken het moeilijk jouw uitgaven te beperken. Bereid je degelijk voor op een reis.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Het kan een romantische en gepassioneerde dag worden. De communicatieve kanalen staan wijd open; misschien doordat je de lucht gezuiverd hebt. Ga sporten met jouw partner en toon je een even goed verliezer als winnaar.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Een dynamische dag; je zult goed kunnen opschieten met jouw werk. Binnen een familiebedrijf kan jou een positie worden aangeboden waarover je slechts durfde dromen. Iemand ver weg kan halve waarheden vertellen; blijf alert.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Wind je niet op als kinderen lastig zijn; zoek liever uit waarom ze zo zijn. Moedig jongeren aan zich te ontplooien. Ruzies zijn snel opgelost als jij je mild opstelt. Er lijkt een gezellige affaire op komst voor alleenstaanden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Neem niet te veel hooi op jouw vork want je zult snel buiten adem raken. Jij kunt ook de neiging hebben te snel te handelen of iets onnadenkends te doen. Laat je geen veranderingen aanpraten als je nu redelijk tevreden bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Beteugel jouw impulsiviteit en wees, vooral onderweg, extra voorzichtig. Een machtsstrijd kan jou noodzaken een stevig standpunt in te nemen. Een goed moment om een contract te tekenen, maar lees eerst de kleine lettertjes.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Diplomatie is niet jouw sterkste kant maar je zou die vaardigheid kunnen leren. Het geheim is te weten wanneer je moet toegeven en wanneer je jouw poot stijf moet houden. Wacht niet af; neem een standpunt in.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Maak een planning voor de lange termijn en gebruik daarbij de kennis en ervaring van collega’s. Zie de bekwaamheid van anderen niet als een bedreiging. Iemand kan een misstap jouwerzijds intussen prettig geregeld hebben.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Je kunt niet langer in de coulissen blijven als je min of meer wordt gedwongen een standpunt in te nemen. Zeg het gewoon, als je onzeker bent. Houd rekening met de mogelijkheid dat iemand een rookgordijn heeft opgetrokken.

