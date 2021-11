’Zarayda, jouw opname was niet nodig geweest en dat maakt me ziedend’

Tekst gaat verder onder tweet.

Red flag

„Ze riep een tijdje terug op Instagram op om 'in je waarheid te staan en het voor te leven; fearlessly en met een licht hart'. Ieder nuchter persoon weet dan meteen hoe laat het is: voldoende input voor de alarmerende linksdraaiende-wappie-coach-red-flag, zeg maar.

Of de wetenschap en alle aanhangers van die wetenschap even op willen houden met het drammen over vaccineren, want met de juiste mindset, zo nu en dan een duik in een ijsbad en een rotsvast vertrouwen in het eigen immuunsysteem, is corona niet meer dan een lichte verkoudheid.

Maakbare wereld

Lang verhaal kort: Zarayda kreeg corona en bleek dat niet met een licht hart te kunnen oplossen. Dat moest het ziekenhuis doen. ’Hopelijk word je niet al te depri van de sfeer in het ziekenhuis’, appte influencer Sanny-zoekt-geluk haar vriendinnetje, want het zal je gebeuren dat het ergens níet leuk is, in deze maakbare wereld.

Zarayda stelde Sanny-zoekt-geluk gerust: ’De sfeer in het ziekenhuis is juist ongelooflijk fijn. Vrolijke uplifting nurses die echt tijd voor je maken.’ Ik vroeg me af wat ik nog thuis deed: een ziekenhuisbed was overduidelijk ’the place to be’.

Zelfreflectie

’Er hangt hier geen stress of paniek, integendeel’, vervolgt Zarayda haar lofzang. ’Doe normaal, heel anders dan we op tv zien’, antwoordde Sanny, met een lekker gekke smiley. Ik stond weer met beide benen op de grond.

Hier waren twee vrouwen doelbewust bezig feiten onderuit te halen met onzin: de zorg is helemaal niet overbelast, personeel loopt niet op het tandvlees. Nergens ook maar een greintje zelfreflectie. Gewoon schaamteloos de waarheid verdraaien en onnodig een bed bezet houden, omdat je je niet wil laten vaccineren.

Kentering

Afgelopen weekend heb ik een kentering gezien op Twitter. Het begrip voor ongevaccineerden neemt af. Het valt niet langer recht te praten dat ze tóch (en verhoudingsgewijs in bizar grote aantallen) in het ziekenhuis komen, eindeloos IC-bedden bezetten, de reguliere zorg opnieuw wordt uitgesteld en afgeschaald en code zwart dreigt.

Jammer voor die vrouw met kanker; haar waarschijnlijk levensreddende tumor-verwijdering moet mogelijk uitgesteld worden omdat er geen IC-bed beschikbaar is, houdt longarts Sander de Hosson ons voor.

Verkeerde afslag

Hoe zou die vrouw dat bericht ontvangen? Zou ze balen, dat ze nu die goede sfeer in het ziekenhuis niet kan proeven en misschien toch (onnodig) doodgaat? En hoe zou ze het vinden dat ze geen kennis kan maken met de uplifting nurses, zoals Zarayda wel heeft gedaan?

Het maakt me meer dan ziedend. En we kunnen er allemaal een keer volledig naast zitten, maar als je ongevaccineerd corona krijgt, in het ziekenhuis belandt en dan nóg niet inziet dat je een verkeerde afslag hebt genomen, verdien je wat mij betreft die zorg niet.

Frustraties

Zarayda’s verpleegkundigen hebben zich van hun meest professionele kant laten zien; vriendelijk en vrolijk. Waar halen ze die energie vandaan? Reken maar dat ze hun frustraties ergens uiten: tegen elkaar in een overleg, thuis tegen een partner, maar ook steeds vaker op social media en: GELUKKIG.

Ik wil het meer lezen, ik wil het meer horen, de boosheid van de zorg over de patiënten die er niet hadden hoeven liggen. Die boosheid is terecht namelijk.

Mank vergelijk

’Ja maar rokers. Ja maar mensen met overgewicht. Ja maar alcoholisten.’ Dat vergelijk gaat mank. Een ziekenhuisopname door corona is te voorkomen met een eenvoudige en veilige vaccinatie, een verslaving niet. Problemen met het gewicht niet.

Hoe onethisch ook, maar wat mij betreft is het afgelopen met de zorg aan ongevaccineerden ten koste van de reguliere zorg. Het valt niet langer te verkopen dat dit ten koste gaat van anderen. Nul solidariteit, de tweedeling en uitsluiting waar ze de mond zo vol van hebben, werken ze zelf in de hand.

Af

Nee het is niet één groep en ongetwijfeld hebben sommige ongevaccineerden er een écht goede reden voor zich niet te laten prikken. Maar het gros traineert in mijn ogen met egoïsme.

Zarayda, ik vind dat je je moet schamen, echt. Je had de wereld eindelijk eens een écht wijze les kunnen brengen, maar koos naar mijn mening voor je eigen ego en waarheid. Voor mij ben je af.”