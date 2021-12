’Ik heb geen zin meer in het kerstdiner: ik word gek van al die dieetwensen...’

Toen ik álle dieetwensen van mijn vriendinnen bij elkaar had opgeteld, bleek het vrijwel onmogelijk nog een gezellig en lekker kerstdiner samen te stellen. Als ik overal rekening mee hou, kunnen we echt alleen nog maar quinoasalade met tomaat en boontjes eten...

Ik ben dit jaar het ’haasje’: het kerstdiner is bij mij. Elk jaar eten we met een vast clubje van vijf vriendinnen. Gelukkig past dit precíes binnen de maatregelen waarvan het kabinet verwacht dat we ze naleven; vier gasten mag je verwelkomen. Omdat we om beurten de taak van gastvrouw op ons nemen, heb ik al een tijdje niet meer hoeven koken voor de meiden. Ik kwam er nu dus pas achter hoeveel dieetwensen er ineens zijn.

Eén vriendin is vegetarisch. Dat is ze al jaren. Maar nu blijkt één van mijn andere vriendinnen in de ban van de gezondheidspolitie. Zij zegt alleen nog maar veganistisch te willen eten.

Een derde beweert ineens veel last van haar buik te hebben als ze gluten eet en heeft me verzocht daar rekening mee te houden. En zojuist kreeg ik een mailtje van vriendin nummer vier, waarin zij mij vroeg of ik niet wil vergeten dat ze een notenallergie heeft.

Het ontbreekt nog net aan iemand die lactose-intolerant is, maar dat is vast een kwestie van tijd. Al had dat niet veel verschil gemaakt, gezien we al een veganistische eter aan boord hebben. Hoe het ook zij: ik sta dit jaar voor een onmogelijke opgave. Hoe kan ik een kerstmenu samenstellen, met al die wensen en voorkeuren?

Quinoasalade met tomaat en boontjes

Ik heb al wat zitten googelen op internet, maar het wordt wel heel saai op deze manier. Als ik overal rekening mee houd, kunnen we echt alleen nog maar quinoasalade met tomaat en boontjes eten. Of mag zelfs dat niet meer?

Eigenlijk heb ik er helemaal geen zin meer in. Ik zit te denken aan een liquid dinner; een borrel zonder eten. Maar ik vrees dat ik daar niet mee weg kom. Ik heb er zelfs over nagedacht om een gespecialiseerde cateraar in te huren, maar dat laat mijn budget helaas niet toe.

Waar is de tijd gebleven dat je een kalkoen op tafel kon zetten?

Wat moet ik doen? De enige oplossing die ik zie, is een gourmetset aanschaffen en iedereen haar eigen ’pannetje’ laten maken. Is die goede, oude gourmetset toch nog de reddende engel deze kerst. Al vraag ik me af hoe leuk gourmetten is zónder vlees, vis of kaas en mét de gezondheidspolitie hijgend in je nek...

Ik vind het maar saai. Waar is de tijd gebleven dat je gewoon een kalkoen op tafel kon zetten? Met een dikke vette jus! En pudding toe. Ik snak ernaar!