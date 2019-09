Na hoeveel tijd ben jij 100% jezelf bij je geliefde?

Scheten laten of poepen in het bijzijn van je partner kan vooral in het begin ongemakkelijk aanvoelen. Ren jij daarom voor een scheetje snel even naar een andere kamer met de smoes dat je daar iets hebt laten liggen? Of vind je dat dit gewoon menselijk is en blijf je lekker naast hem/haar op de bank zitten? 35% van de vrouwen doet over het doen van de grote boodschap niet zo moeilijk en doet dit al binnen twee weken in de nabijheid van de partner. Terwijl 17% daar toch gemiddeld twee maanden mee wacht.

Ook je ochtendadem kan een ’dingetje’ zijn. Dat die ’s ochtends niet naar roosjes ruikt, weet stiekem iedereen wel. Maar toch is dit voor velen misschien niet iets waar je je nieuwe lover in de vroege ochtend mee wil verassen. Je kan er dan voor kiezen om snel even de badkamer in te glippen voor een korte toetsbeurt voordat je lief wakker wordt. Of vind je dit onzin en blijf je liever knuffelend in bed liggen? Hij ruikt tenslotte ook niet als een engeltje….

En nu we het toch hebben over de I woke up like this-look: 28% van de vrouwen laat pas na twee weken voor het eerst haar onopgemaakte gezicht zien terwijl het 39% helemaal niet uitmaakt of ze nou make-up draagt of niet. en huilen? Daarover doet 34% van de vrouwen niet zo moeilijk; dat percentage zit in de eerste maand al te snotteren bij haar geliefde.

