Pernille La Lau (48) is presentatrice, coach, business-expert én alleenstaande moeder van twee pubers. Net als Amalia is haar dochter Nuala 16 jaar. Soms een uitdaging, als mama tussen de vriendinnen even wordt vergeten. Pernille: „Maar ik ben apetrots op haar omdat ze staat voor wie ze is.”