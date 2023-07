Praat mee: Liever een kleine bruiloft of pak je (verplicht) groots uit?

Waar bruiloften met zo’n tweehonderd gasten voorheen de norm waren, gaan veel bruidsparen tegenwoordig voor een feest in kleine kring. Verre familieleden en vage kennissen hoeven daarbij dus niet op een uitnodiging te rekenen. Dit is iets waar koppels ten tijde van de coronapandemie weinig inspraak over hadden, maar inmiddels vrijwillig voor kiezen.

Intiem en persoonlijk

„Mensen hebben gezien dat een bruiloft anders kan en durven nu meer keuzes te maken,” verklaart Danielle van der Lee van Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland. Corona heeft dus een blijvend effect op de huidige keuzes, constateert ze in gesprek met Nu.nl.

„Bruiloften zijn sindsdien vaker intiem en persoonlijk van aard,” beaamt René Lelieveld van Stichting Trouwbranche Nederland. „Alleen echt goede bekenden zijn welkom.”

Budget

Volgens Van der Lee speelt inflatie daarbij geen rol. „Het geld voor de bruiloft is meestal lang van tevoren opgespaard. Dat budget geven ze dan ook uit.”

Door de prijsstijgingen ziet ze wel verschuivingen, omdat koppels met hetzelfde budget minder kunnen dan een jaar geleden. „Ze kunnen beslissen om toch voor een andere jurk te gaan, of minder bloemendecoratie aan te brengen.” Daarnaast gaat er bij een intieme bruiloft regelmatig geld naar speciale koffietrucks of optredens van artiesten die bij het bruidspaar passen.

Een analyse van trouwplatform The Perfect Wedding ondersteunt de uitspraak van Van der Lee. Hieruit blijkt namelijk dat een trouwbudget in 2019 gemiddeld 14.143 euro betrof, en dat daar dit jaar ruim 2000 euro bovenop is gekomen. In 2023 besteden bruidsparen gemiddeld 16.182 euro aan hun huwelijk.

Spanningen

De gastenlijst drastisch inkorten kan volgens mediator Robbert Hogenelst tot spanningen leiden. „Dit soort events zijn emotioneel,” zegt hij tegen RTL Nieuws. „Iedereen vindt er van alles van. Iedereen heeft ideeën, zeker als ouders (mee)betalen. Die denken soms: wie betaalt, bepaalt. Ze willen dan dat je ome Jan uitnodigt en voor een bepaalde locatie kiest.”

Sarah Glasbergen van trouwplatform The Perfect Wedding herkent zich in deze woorden. „Ik zou dan aanraden: gooi het open, bespreek het met die familieleden. Als in de praktijk blijkt dat dit voor nog meer ruzie zorgt, kun je ervoor kiezen om ze toch wel uit te nodigen,” luidt haar advies.

Reacties op Twitter

Joyce is nog altijd blij met haar kleine bruiloft.

Volgens Yvonne durven mensen vaak geen ’nee’ te zeggen.

Deze twitteraar kijkt juist heel tevreden terug op haar grote bruiloft.

