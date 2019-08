50+ fashionista Carla Laan: Ik wil de Nederlandse vrouw vrouwelijker maken

Carla Laan (58) helpt Nederlandse vrouwen al twaalf jaar aan kleurrijke jurkjes met haar winkel Carla in Amsterdam. Instagram: @carlamodeamsterdam

Broeken kwamen bij mij… “De kast niet in. Iedereen kon me uittekenen in een jurkje. Al heb ik sinds kort een paar broekpakken, die zijn heel vrouwelijk tegenwoordig. Toch gaat er voor mij niets boven een jurk in een opvallende kleur. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld helemaal in het roze over straat te gaan, met matching schoenen. Sommige mensen denken dat daar veel lef voor nodig is, maar voor mij is dat heel normaal.”

Mijn missie… “Is om de Nederlandse vrouw mooier en vrouwelijker te maken. Ik hou van mooie jurkjes en vrolijke kleuren en wil die wat meer in het straatbeeld zien. Veel vrouwen kiezen voor praktisch, maar ik wil laten zien dat je er praktisch én elegant bij kunt lopen. Jurkjes zijn ook fietsproof met een dameszadel op je fiets. Dat zou ik iedereen aanraden.”

Mijn gouden tip is... “Investeer in kwaliteitskleding met goede pasvormen en mooie stoffen. Wanneer je wat ouder bent, komt niet iedereen meer weg met losse floddertjes. Je hoeft niet in één keer een nieuwe garderobe aan te schaffen. Begin met één of twee stuks en vul het elk seizoen verder aan.”

Het is een misvatting… “Dat je voor een strakke jurk heel slank moet zijn. Juist vollere vrouwen kunnen een nauwsluitend exemplaar goed hebben, dan komen hun rondingen nog mooier uit! Toch moet je nooit iets aantrekken waarin je je niet prettig voelt, want dat straal je ook uit.”

Kleuradvies... “Kan ik echt aanraden, want dat geeft inzicht in welke tonen jou mooier maken. Een kleurconsulent kijkt naar je oog-, huid- en haarkleur en bepaalt dan of je een lente-, zomer-, herfst- of wintertype bent. Bij elk type passen bepaalde kleuren, maar wees niet te streng voor jezelf. Soms ‘past’ een bepaalde tint niet bij je uiterlijk, maar wel bij wat je wil uitstralen. In rood ben je bijvoorbeeld heel krachtig.”

Do’s and don’ts… “Zijn voor iedereen anders, dus laat je vooral leiden door wat je zelf mooi vindt. Gun jezelf je eigen do’s en don’ts. Neem bij twijfel een goede vriendin of geliefde mee bij het shoppen die je om eerlijk advies kunt vragen.”

Online shoppen… “Raad ik af. Je ziet de kwaliteit en pasvorm niet en dan ben je misschien teleurgesteld wanneer je de bestelde items niet past. Natuurlijk kun je kleding weer terugsturen, maar de kans op een miskoop in een fysieke winkel is een stuk kleiner.”