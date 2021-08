Hélène vertrok naar de Costa Blanca: ’Mijn man zag het helemaal niet zitten’

„Twee jaar geleden volgde ik een seminar van levenscoach Michael Pilarczyk. Eén van de opdrachten was om drie dromen op te schrijven die ik wilde verwezenlijken. Bovenaan mijn lijstje stond een B&B in een land met een warm klimaat. Dat idee verdween al snel naar de achtergrond, maar toen ik vorig jaar thuis kwam te zitten door corona – ik werkte in het onderwijs – kwam het weer naar boven.

Vakantieadresje

Mijn man zag het helemaal niet zitten: ‘Hoezo emigreren? We hebben het hier toch prima?’ En dat was ook zo. Toch miste er iets. Ik wilde minder stress en meer samen zijn. Onze zoon van 28 en dochter van 25 vonden het wel stoer en zagen direct een lekker vakantieadresje voor zich, haha. Naarmate we het er vaker over hadden, werd ook Paul enthousiaster. Vooral aan het werk gaan in een korte broek en op slippers zag hij wel zitten. Nu moesten we nog beslissen waar we wilden gaan wonen.

We hebben Zuid-Frankrijk overwogen, maar verloren ons hart uiteindelijk aan een mooie finca in de buurt van Catral, aan de Costa Blanca. Na flink wat Spaanse lessen en veel geregel, zijn we begin dit jaar verhuisd. We wonen op het terrein van de B&B met zowel de bergen als de zee binnen handbereik. Er staat hier altijd een lekker briesje en in onze achtertuin ligt een heerlijk groot zwembad.

De Hema

Maar misschien net zo belangrijk: de mensen hier zijn zo lief! Iedereen staat voor elkaar klaar en over mondkapjes die je binnen moet dragen, doet bijvoorbeeld niemand moeilijk. Spanjaarden willen er alles aan doen om ouderen en kwetsbaren te beschermen. Die liefde voor elkaar en dat groepsgevoel zorgt voor een fijne, gemoedelijke sfeer. Natuurlijk zijn er ook dingen die ik – nu al – mis. De Hema bijvoorbeeld! En gewoon water uit de kraan kunnen drinken. Dat was toch altijd wel heel makkelijk.

Maar spijt… nee, dat heb ik nog geen moment gehad.”

