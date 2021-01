Daghoroscoop 30 januari

VANDAAG JARIG

Het zal je goed gaan dit jaar, en volgend jaar zelfs nog beter. Hoewel je naar zwartkijken neigt, heeft dat een gunstig effect op je leiderschapskwaliteiten. Een prima jaar om gewicht te verliezen (als dat nodig is) en zowel fysiek als mentaal de vorm te verwerven die je voor ogen staat.

ZONDAG JARIG

Spiritualiteit staat al een paar jaar hoog bij jou in het vaandel en dat blijft zo. Het zal je carrière ten goede komen. Met Saturnus in je teken blijf je praktisch ingesteld, met beide benen op de grond. Dat is fijn als je in zaken zit, maar minder gunstig voor je liefdesleven. Probeer meer warmte uit te stralen.

RAM

Een vervelend persoon kan datgene waarin je gelooft aan de kaak stellen, maar je weet wat je moet antwoorden. Maak je niet te veel zorgen over de toekomst van een professionele relatie. Zorg dat het een rustig weekend wordt.

STIER

Als je iets wilt hebben dat een ander toebehoort, zul je jezelf tot de orde moeten roepen. Wees op je hoede voor een toegestoken hand; je kunt om de tuin worden geleid en niet weten hoe je de weg terug moet vinden.

TWEELINGEN

Fascinatie voor exotische bestemmingen kan je ertoe brengen je op het internet te oriënteren. Wacht met boeken tot de lockdown definitief voorbij is, en het is niet onverstandig je partner nog even te raadplegen.

KREEFT

Probeer opgewekt te blijven als je iemand iets hebt beloofd waar je eigenlijk geen zin in hebt. Zeg een volgende keer meteen “nee”. Iemand met invloed kan zich terugtrekken uit een deal die naar jouw gevoel beklonken was.

LEEUW

Zet inspiratie om in een kunstzinnige uiting. Ben je misschien verliefd? Leg je gevoelens vast op canvas, in muziek, of zet ze op papier. Wees eerlijk en oprecht. Laat geldzaken een paar dagen rusten.

MAAGD

Als je te dominant bent, ontstaat binnen een huwelijk of relatie een aanvaring. Je kunt spontaan gecharmeerd raken van een ander dan je huidige partner. Doe niet geheimzinnig; eerlijkheid komt elke relatie ten goede.

WEEGSCHAAL

Een nieuwe romance kan je wangen doen gloeien. Als je werkt is het verstandig kort te lunchen, want langdurige afwezigheid maakt je kwetsbaar. Praat niet over je privéleven op de werkvloer.

SCHORPIOEN

Ga op koopjesjacht, zeker als je iets verzamelt. Kijk op Marktplaats of blader door de catalogus van een veiling. Houd binnen een relatie rekening met de wensen van de ander, anders wordt het een chagrijnig weekend.

BOOGSCHUTTER

Besef dat een carrière niet het enige aspect van het leven is en dat een verbintenis uit twee personen bestaat die gelijkwaardig zijn. Wacht met het bespreken van een probleem met buren tot je ergernis gekalmeerd is.

STEENBOK

Heftige emoties kunnen je uit balans brengen. Ben je verliefd? Of wil je de draad van een voorbije romance weer oppakken? Het moment is niet ongunstig, maar analyseer in alle rust je gevoelens voor je verder gaat.

WATERMAN

Gebeurtenissen kunnen emoties bij je losmaken. Je kunt verliefd worden en totaal je hoofd verliezen. Bel een vriend(in) als je erover wilt praten. Ga niet met vrienden in zaken en geef geen financiële adviezen, want je zit ernaast.

VISSEN

Er dreigt een conflict tussen je privéleven en professionele plichten, en de laatste zullen het winnen. Maak geen ruzie met vrienden, want dat zou de relatie ingrijpend en langdurig verstoren. En dat is het laatste wat je wilt bereiken.

