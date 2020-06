Déze tomatensalade is pas kleurig!

Ik zou willen dat geel mij staat. Geel is een van mijn lievelingskleuren want zo heerlijk zomers! Maar helaas, in geel zie ik er niet uit. Dan maar geel op táfel. Ook lekker zonnig. Daarom bij dezen het recept voor een gekleurde tomatensalade met ook gele tomaten. Uit het boek The Lemon Kitchen van Jadis Schreuder.