’Mijn dochter (14) heeft iedere week een paar keer buikpijn’

„Ik maak me zorgen om mijn dochter”, schrijft Saskia. „Ze heeft iedere week wel minstens één dag, maar vaak meerdere dagen buikpijn en ik vermoed dat dat mentale redenen heeft. Ze is 14 en heeft het nooit makkelijk gevonden om vrienden te maken. Ze wordt niet gepest voor zover ik weet, maar ik vrees dat het haar inmiddels wel begint op te breken op sociaal vlak.”

„Ik merk ook dat ze, misschien ook hierdoor, enorm gefixeerd is op prestaties. Ze is er ziek van als ze eens een onvoldoende haalt en besteedt het grootste gedeelte van haar tijd aan huiswerk. Moet ik ingrijpen? Of is het juist beter haar even met rust te laten?”

Belemmerend

Stress kan zich ongeacht leeftijd op verschillende manieren lichamelijk uiten, vertelt orthopedagoog Loes Waanders. „Zeker als het lang aanhoudt. Natuurlijk heeft iedereen weleens gezonde stress, voorafgaand aan een moeilijk gesprek bijvoorbeeld, of bij het geven van een presentatie. Dat ebt vanzelf weer weg. Maar als stress langdurig aanhoudt, moet je daar iets mee. Daarvan kun je niet denken dat het vanzelf wel weer overgaat.”

Daarom vindt Waanders het goed dat Saskia alert is op de buikpijn van haar dochter. „Als stress telkens terugkeert in lastige situaties die je misschien wel dagelijks meemaakt, wordt het belemmerend. En zelfs op jonge leeftijd is er al een sterke connectie met het hoofd en het lichaam. Deze moeder vertelt dat haar dochter het moeilijk vindt om vrienden te maken: dat zou heel goed zo’n situatie kunnen zijn die dagelijks voor stress zorgt. Misschien wil ze wel met iemand afspreken, maar lukt het haar telkens niet. Ook haar prestatiedruk kan voor veel stress zorgen.”

Observatie

De meeste pubers zijn er echter niet toe in staat om de koppeling tussen stress en buikpijn zelf te maken, legt Waanders uit. „Daar heeft ze echt een ouder voor nodig. Ga er dus het gesprek over aan, maar doe dat wel op haar tempo. Bekijk, bij iedere vraag die je stelt, wat het met haar doet. Praat vanuit observatie en niet vanuit interpretatie. Wat ik daarmee bedoel: zeg bijvoorbeeld niet ’jij bent ook altijd zo gesloten’, maar ’ik zie en merk dat je de laatste tijd veel buikpijn hebt en kan niet goed inschatten hoe dat komt, heb jij een idee?’.”

„Als ze er zelf niet uitkomt, kun je voorzichtig suggesties doen: ’Zou het kunnen komen doordat je het spannend vindt om met klasgenoten af te spreken?’ Laat alles open en waak ervoor dat je er direct je eigen analyses op loslaat. Het kan helpen om dit gesprek tijdens het wandelen of tijdens een autoritje te voeren. Hierdoor vermijd je automatisch oogcontact, wat de druk verlaagt. Daarmee kan een drempel voor haar worden weggenomen.”

Normaliseren

Als het onderwerp eenmaal op tafel ligt, is het belangrijk dat je het serieus neemt en haar helpt om het te normaliseren. „Pubers kunnen geneigd zijn om ’alles of niets’ te denken Jij als ouder kunt de boel relativeren en daarnaast ook samen onderzoeken wat het zo spannend maakt voor haar. Zit het voornamelijk in haar hoofd, uit angst voor wat misschien kan gebeuren, of zit de angst ook op vaardigheidsniveau? Weet ze niet goed hoe ze die eerste stap zet? Ja, je krijgt af en toe misschien een nee te horen als je iemand bij je thuis uitnodigt. Maar dat hoort erbij. Probeer met je kind te praten over haar verwachtingen en leg verbanden met jezelf. Zeg bijvoorbeeld: ’Ik heb ook weleens buikpijn als ik voor mijn werk een presentatie moet geven’. Daarmee zorg je voor herkenning en erkenning en stel je jezelf kwetsbaar op. Je geeft ermee aan: het is helemaal niet gek wat je voelt, daar mag je open over zijn.”

Niet oplossen

„Vanuit liefde zijn ouders algauw geneigd alles te willen oplossen voor hun kind, maar dat werkt hier averechts. Zeg dus niet: ’Je hoeft daar toch helemaal niet bang te zijn, als je het nou eens zó aanpakt.’ Door te zeggen wat ze moet doen, geef je eigenlijk dat ze het dus nu niet goed doet. Het is beter om samen te kijken naar manieren die haar kunnen helpen. Lukt het haar niet om opdrachten af te ronden en blijft ze haar werk telkens eindeloos controleren? Dan kun je haar stimuleren haar werk neer te leggen. Als dat haar lukt, complimenteer haar daarmee. Of misschien helpt het haar als jullie samen wat huiswerk maken. Daag haar uit: neem haar aan de hand, maar ga niet óvernemen. Zo kun je haar zelfvertrouwen stimuleren.”

De conclusie van Waanders: gezonde stress is goed, maar er kan absoluut meer aan de hand zijn. „Enerzijds

hebben pubers behoefte aan het normaliseren van zaken. Uitdagingen horen erbij in het leven en niet alles hoeft goed te gaan. Maar volg ook je eigen gevoel: je weet als ouder heel goed wanneer het niet goed gaat met je kind.

Trek dan aan de bel bij school of een gezondheidszorgprofessional. Zorg er in elk geval voor dat je kind weet dat hij of zij altijd met je kan praten door worstelingen serieus te nemen.”