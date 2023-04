Praat mee: Stellen vrouwen hun zwangerschap te lang uit?

Uit het rapport blijkt dat één op de zes mensen onvruchtbaar is. Dana Huppelschoten, gynaecoloog in het Catherina ziekenhuis in Eindhoven gespecialiseerd in voortplantingsgeneeskunde, vertelt EenVandaag dat dit zeker iets is om van te schrikken. Huppelschoten denkt echter dat er een groot verschil is in de oorzaken van de verminderde vruchtbaarheid tussen verschillende landen.

Volgens Huppelschoten zou de onvruchtbaarheid in arme landen komen door infecties, zoals SOA’s. De gynaecoloog denkt dat de onvruchtbaarheid in rijke landen toeneemt, omdat vrouwen het krijgen van een kind steeds vaker uitstellen. Op latere leeftijd zijn vrouwen minder vruchtbaar en hebben ze een lagere eicelvoorraad.

Onvruchtbaarheid

Ben je langer dan 12 maanden bezig om zwanger te raken? Dan spreek je van onvruchtbaarheid. Dit laat de Wereldgezondheidszorg weten in hun rapport. Er zijn verschillende oorzaken van onvruchtbaarheid, maar leeftijd speelt een grote rol. Eerder spraken wij al met hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Annemiek Nap. Nap geeft in dit interview aan dat de vruchtbaarheid na je 36e sterk afneemt. „Vanaf je 30e kan de vruchtbaarheid van een vrouw al een beetje afnemen. Vanaf je 36e neemt de vruchtbaarheid snel verder af. Het is daarom verstandig om, mocht je kinderen willen, hier rond je 30e mee te beginnen en niet heel veel later. Daarna wordt de kans op succes steeds kleiner.”

Onzekerheid

Eind jares zestig waren vrouwen nog realtief jong moeder, blijkt uit cijfers van het CBS. In 1975 was 90 procent van de moeders van de eerste kinderen jonger dan 30. Dit aantal is sinds de jaren zeventig flink gestegen. In 2021 waren vrouwen namelijk gemiddeld 30,3 jaar bij de geboorte van hun eerste kind.

Uit de emancipatiemonitor van het CBS uit 2022 blijkt dat jongvolwassenen het ouderschap uitstellen door de toegenomen onzekerheid. Het duurt langer voordat deze jongvolwassenen een geschikte woning hebben, maar ook een stabiele relatie en voldoende inkomen zou een rol spelen in het krijgen van kinderen. Hoogopgeleide vrouwen beginnen later aan kinderen dan vrouwen met een lager opleidingsniveau. Dit zou komen omdat veel vrouwen na hun opleiding eerst willen werken.

Praat mee

Wat vind jij? Stellen vrouwen hun zwangerschap te lang uit? Of begrijp je dat Nederlandse vrouwen steeds langer wachten met het krijgen van kinderen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Marieke vindt dat je een zwangerschap niet kunt plannen.

Loes snapt waarom vrouwen hun eitjes invriezen.