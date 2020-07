Daghoroscoop 4 juli

VANDAAG JARIG

Met de zon als uw financiële begeleider krijgt u een paar maal de kans om verkeerde keuzes te corrigeren. Zodra dat is gebeurd zult u weer op het goede spoor zitten. Houd rekening met een onplezierig incident met geld, dat echter op langer duur goed zal uitpakken en dat u een wijze les leert.

ZONDAG JARIG

De nadruk ligt dit jaar op sociale contacten en uw carrière. Houd echter wel rekening met een crisis of ontreddering in de familiekring. U zult geduld moeten opbrengen voor sommige familieleden en de beroering kan hoog oplopen. Gebeurt dat nog eens, dan weet u hoe u het moet regelen.

RAM

Geen goed moment om lui te zijn of de spot te drijven met datgene wat het leven de moeite waard maakt. U kunt vooruitgang boeken op zakelijk en financieel gebied en in uw carrière scoren als u vol aan de bak gaat,

STIER

Als u het goede leven hebt geleefd en in de vijfde versnelling hebt gewerkt is nu het moment gekomen om te ontspannen. Probeer iets nieuws of afwijkends als u onrustig bent of ga met iemand naar de film of een partijtje tennissen.

TWEELINGEN

U zult willen zijn waar actie is en dat kan betekenen dat u zich gaat wijden aan een vorm van liefdadigheid of filantropie. Als u resultaatgericht bent kunt u als vrijwilliger of gastheer optreden bij een fondsenwerving na een ramp.

KREEFT

Lees zoveel en divers als u maar kunt. U bent de boodschapper van de kosmos dus blijf op de hoogte van het wereldgebeuren, van feiten en trends. Uw gedachten en herinneringen zouden een goede basis kunnen zijn voor een boek.

LEEUW

Voeg u bij een gezelschap van vrienden die vertrouwenwekkend zijn, open en plooibaar, zodat u optimaal kunt genieten van de prettige sfeer van dit weekend. Zoek de buitenlucht op om af te rekenen met de stress van deze week.

MAAGD

Besteed geld aan uzelf of dat nu is om uw kennis op een hoger plan te tillen of uw welzijn te verbeteren, het is een waardevolle investering in uw toekomst. Ga naar de sportschool of schoonheidssalon of word lid van een yogaclub.

WEEGSCHAAL

De sfeer zal positief en coöperatief zijn tijdens activiteiten met vrienden of familie. Reken op een bevredigend resultaat als u een gesprek moet voeren over vastgoed. Door geen blijk te geven van twijfel bereikt u wat u wilt.

SCHORPIOEN

Kom op adem met vrienden als u de laatste tijd hard hebt gewerkt. Met uw partner samen thuisblijven kan ook heel aantrekkelijk zijn. Misschien laat u uw artistieke talent los op de tuin of geeft u een balkon een opfrissertje.

BOOGSCHUTTER

Allesweters en pseudofilosofen kunnen u beïnvloeden of u krijgt met verdraaide waarheden te maken. Het leidt tot moeilijkheden als teveel mensen er onwrikbare meningen op na houden. De kosmos raadt u aan u gedeisd te houden.

STEENBOK

Ga vroeg op weg als u aan een verre reis begint teneinde gebruik te maken van de huidige positieve invloed. Zoek een uitweg voor uw creativiteit als u het gevoel hebt in een impasse terecht te zijn gekomen.

WATERMAN

Er kan nog sprake zijn van verwarring na een twistgesprek van gisteravond. U zult een eind willen maken aan de spanning als humeurigheid de sfeer domineert. Het heeft weinig zin om rancuneus te blijven grommen.

VISSEN

De inspanning die u in de verfraaiing van uw huis stopt zal zich terug betalen in comfort. Wees op uw hoede voor buren of familie die problemen hebben. U zult geduld moeten inzetten om naar al hun klachten te kunnen luisteren.