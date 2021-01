’Als ik dit op eigen houtje had gedaan, was ik allang gezwicht voor dat wijntje’

Lieve Ies,

Ik weet niet wat er met me is, maar ik heb de afgelopen dagen ineens zoveel energie, voel me lichter en schoner ook. En nog interessanter: ik slaap ineens door. Dat vind ik helemaal top! Dat ik eens uitgerust wakker word, dat is echt nieuw voor me. Ik denk echt dat het door de challenge komt. Het was wel even wennen die eerste week: meer groenten eten, even geen alcohol meer... Soms had ik het daar best moeilijk mee, maar ik heb doorgezet. Ben eigenlijk best trots op mezelf. Weet je wat ik ook merk? Dat het heel fijn is om dit te doen in groepsverband, dan denk je toch op een moeilijk moment: ’Kom op, Medien, even doorzetten, ik laat de groep niet in de steek.’

Als ik dit op eigen houtje had gedaan, was ik eerlijk gezegd allang gezwicht voor dat wijntje, want ik had een paar afspraken – een nieuwjaarsborreltje of drie. Maar in plaats van champagne heb ik Spa Rood met een schijfje citroen genomen. Trouwens, ik heb nog een tip voor als je alcohol bij het eten mist: ik drink er gerookte Chinese rijstthee bij, die heeft een lekkere bite. Inmiddels vind ik het heerlijk. En mijn lever ook ;-). Nou pop, niets dan goeds deze afgelopen week. En jij? Hoe gaat het met jou? Voel jij al verschil?

Love uuuu

X Medina

Hi pop,

Wat heerlijk om te lezen dat het je al zo veel goeds brengt! En dat het je lukt, hoe cool is dat? Als ik het allemaal zo lees, merk ik dat het toch ook echt te maken heeft met een goede mindset, denk je niet? Dat laten gaan, herken ik namelijk heel erg. Zo van: ’Ach, het lukt niet, morgen weer een dag... of volgende week, of volgende maand.’ Afijn, dat gebeurt mij nu niet. Ik heb mezelf dit echt cadeau gegeven. Dit zijn mijn weken en ik ga er helemaal voor! Ik ben er niet alleen trots op dat het me lukt, ik vind het ook echt fijn. Het weekmenu, de boodschappenlijstjes, niet te veel nadenken maar lekker alles voorhanden krijgen… En jaaaa, het gevoel van dit samen met een groep doen, dat is echt zó leuk!

Ik weet gewoon dat we allemaal door hetzelfde heen gaan, dat lees ik wel terug in de reacties van deelnemers. Zo lief, al die opstekers die we elkaar geven! Dat raakt me echt. En wat de alcohol betreft, waar ik me ook echt zorgen over maakte… dat is me echt heel erg meegevallen. Ik word steeds creatiever in het maken van allerlei lekkere combi’s. Op dit moment is mijn favoriete drankje water met komkommer en limoen. Simpel doch heerlijk! O, en ik werd zo blij van jouw slaapverhaal. Ik sliep al wat beter de laatste tijd, maar merk nu dat ik me overdag ook fitter voel. Geen dip meer. Halleluja!

Love u toooo, X I

De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je ook meedoen? Dat kan! Ga naar isamedina.com/vrouw voor alle informatie over de challenge of zoek op Facebook naar ‘VROUW Lekker in je vel-challenge 2021’ en meld je aan voor de besloten groep. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. Geen Facebook? Geen probleem! Als je je aanmeldt voor de VROUW Nieuwsbrief, weet je zeker dat je niets hoeft te missen.