Polyamorie Files 84: Ella wordt misselijk van al die naakte lichamen

Paniek

Nerveus loop ik licht in paniek door de lange donkere gang naar de trap. Alle deuren zitten dicht en ik wil ze echt niet opendoen, ik heb geen idee wat zich achter die deuren afspeelt.

Mijn hart bonkt in mijn keel als ik de trap oploop en ik probeer in het donker te kijken of Jeff ergens rondloopt bij de douches. Ik zie weinig en ik hoor mensen zachtjes praten. Onder de douches staan mensen tegen elkaar aan, maar ik durf niet écht te kijken naar wat ze aan het doen zijn.

Naakte lichamen

In plaats van opgewonden te worden van alle naakte lichamen en handen die elkaar overal aanraken, voel ik mezelf misselijk worden. Ik wil hier helemaal niet staan. Ik sta verstijfd om me heen te kijken als ik opeens een hand op mijn schouder voel.

„Hee Ella, hoe vind je het? Ga je mee douchen?” Het is Dianne en ze schuift mijn beha-bandje naar beneden. Verschrikt kijk ik haar aan en snel trek ik mijn bandje weer terug.

Tranen

Zonder nog iets tegen haar te zeggen, draai ik me weer om. Als ik de trap afloop, de donkere gang weer in, stromen de tranen over mijn wangen. Ik voel me zo alleen. In het bargedeelte is het rustig, ik zie dat Debby inmiddels achter de bar staat.

Snel loop ik naar haar toe. „Ik kan hem nergens vinden”, zeg ik paniekerig. „Ik weet niet waar mijn man is, ik weet niet waar hij is.” Debby lacht en pakt mijn arm. „Rustig maar, lieverd, hij staat daar, er is niks aan de hand.”

Kwijt

Debby knikt naar achter en ik zie Jeff ineengedoken in een hoekje van de bar zitten. Ik loop snel naar hem toe. „Waar was je nou, ik was je kwijt! Ik vind het niet leuk hier, ik wil naar huis!”

Jeff is opgelucht als hij me ziet en staat snel op. „Ik was nog even naar het toilet en toen ik naar de garderobe liep, was jij opeens weg. Waar was jij? Ik kon je niet meer vinden.” Snel pak ik zijn hand en loop voor hem uit richting de garderobe en de uitgang.

Schuldig

In de auto is het doodstil. Geen van ons wil iets zeggen, of kan iets zeggen. Er gaan allerlei gedachten door mijn hoofd. Ik voel me schuldig omdat ik Jeffs avond verpest heb, ik voel me boos op mezelf omdat ik blijkbaar preutser ben dan ik dacht en ik voel me vooral heel erg teleurgesteld in ons als stel. Ik voel me verder verwijderd dan ooit van Jeff en dat breekt mijn hart.

Vies

Thuis trek ik snel mijn lingerie uit en een joggingpak aan. Als ik weer beneden kom, zit Jeff op de bank, met zijn jas nog aan. „Wil je thee?” Hij schudt zijn hoofd en ik loop naar de keuken.

„Wat gênant was dit allemaal, El. Sorry dat ik het verkeerd heb ingeschat, ik dacht dat je dit wel leuk en spannend zou vinden.” Ik haal mijn schouders op. „Ik wil er niet meer over praten, ik voel me vies.” Jeff zucht diep en verdwijnt weer in zijn telefoon.

Spanning

Met mijn kop thee loop ik de trap op en zeg tegen Jeff dat ik in bad ga. Ik wil de spanning uit mijn lijf wassen.

Met een bonkend hoofd laat ik me in het hete water zakken als ik beneden de voordeur dicht hoor gaan. Blijkbaar is Jeff weer vertrokken en het kan me dit keer geen moer schelen waar hij naartoe gaat.

