Dít moet je weten over havermout

Wat is havermout?

Havermout wordt gemaakt van het graan haver, zo vertelt Groenenberg. „Havermout wordt gemaakt door haverkorrels te knippen en te pletten. Soms worden deze al geroosterd voor een lekkere smaak of gestoomd, zodat de consument de havermout minder lang hoeft te koken.”

Hoe gezond is havermout?

Havermout is een volkoren graanproduct en daarom staat het in de Schijf van Vijf, legt Groenenberg uit. Granen en graanproducten, zoals havermout, leveren koolhydraten, eiwitten, goede vetzuren, vezels en een aantal B-vitaminen en mineralen zoals ijzer en kalium. Het Voedingscentrum ziet havermout dan ook als een gezonde keuze.

„Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat volkoren graanproducten eten in plaats van witte graanproducten, het risico op bepaalde ziekten kan verlagen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II en darmkanker.

Verder bevatten specifiek haver en gerst betaglucaan, een type graanvezel waarvan is gebleken dat die een gunstig effect heeft op het verlagen van het LDL-cholesterol. Een hoog LDL-cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.”

Het advies van het Voedingscentrum is dan ook om witte graanproducten zoveel mogelijk te vervangen door volkoren graanproducten en daar minstens 90 gram per dag van te eten.

Verschillende soorten haver: welke is het gezondst?

Er bestaan verschillende soorten haver, zoals gesneden haver, schotse havermout (geplette haver) en gerolde haver. Wat betreft voedingsstoffen is er weinig verschil tussen deze soorten, aldus Groenenberg. „Het maakt in feite niet uit of de graankorrel is geplet, gerold of gesneden. Zolang de hele graankorrel is gebruikt, zijn de voedingsstoffen vergelijkbaar.”

Variëren met toppings

Ook Mieke Kosters, coach van de Lekker in je vel-challenge 2023, ziet dat havermout sinds een tijdje een ‘hype’ is. „Het fijne aan havermout is dat het heel goed vult. Je zit er echt vol van en daarom is het een handig ontbijt. Daarnaast kun je variëren met de toppings om zo iedere keer net wat anders te eten. Denk aan alle soorten fruit, noten of pindakaas. Je kunt er oneindig veel mee.”

Deze toppings kunnen overigens wel invloed hebben op hoe gezond de havermout is, aldus Groenenberg. „Als je havermout klaarmaakt met producten uit de Schijf van Vijf, dan blijft de havermout een gezonde maaltijd. Denk bijvoorbeeld aan halfvolle- of magere melk of yoghurt.

Daarbij kun je fruit toevoegen, een handje ongezouten noten, zaden, of pitten. Kies in het geval van pindakaas voor een variant zonder suiker en zout, deze 100% pindakaas staat in de Schijf van Vijf. Het toevoegen van producten als honing, suiker, kokos en chocolade maken de havermout minder gezond.”

Havermout als broodvervanger

Sommige mensen willen brood vermijden, maar het weglaten van brood kan leiden tot een tekort aan voedingsstoffen. Waar bijvoorbeeld aan brood jodium wordt toegevoegd, bevat havermout deze voedingsstof niet.

Om een tekort aan jodium te voorkomen adviseert het Voedingscentrum dan ook om brood niet volledig te vervangen. „Jodium zorgt ervoor dat je schildklier goed werkt. Het is natuurlijk geen probleem om eens havermout te eten in plaats van brood, maar helemaal vervangen is niet ons advies.”

Havermout in tussendoortjes

Er bestaan ook veel tussendoortjes, zoals repen en koeken, die havermout bevatten. „Die staan niet in de Schijf van Vijf. Er zit vaak veel suiker en veel verzadigd vet in, en dus veel calorieën. Eet de havermout liever gewoon als havermout en niet als koekje.”

Ook Mieke Kosters is van mening dat je er baat bij hebt om goed op te letten welke voedingsstoffen een tussendoortje met haver allemaal bevat. „Je bent geneigd om te denken dat repen met haver of haverkoeken gezond zijn, maar schijn bedriegt. Als je het lekker vindt, kun je er natuurlijk bewust voor kiezen, maar ga er niet van uit dat deze tussendoortjes per definitie gezond zijn omdat ze haver bevatten.”

