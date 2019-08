Carola (52) had net als Ricky van Wolfswinkel een tikkende tijdbom in haar hoofd

Voetballer Ricky van Wolfswinkel staat een flinke tijd aan de kant na de ontdekking van een aneurysma in zijn hoofd. Carola Deurwaarder * weet daar alles van. Je merkt vaak niets van een aneurysma, maar als hij knapt is dat in één op de drie gevallen dodelijk. Carola (52) liep zes jaar rond met deze tikkende tijdbom in haar hoofd. „Ineens kwam de dood zo dichtbij.”