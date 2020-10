Ⓒ Privé collectie

Je seksuele voorkeur is iets waarmee je wordt geboren. Maar soms duurt het heel lang voor je zelf doorhebt wat die voorkeur nu eigenlijk is. Marleen (43) vond na jarenlang relaties te hebben gehad met mannen, twee jaar terug de liefde bij haar huidige vriendin Suzy. „Ik voelde direct dat dit was wat ik miste.”