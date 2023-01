Terugblik op tijd als au pair: ’Ze zei dat ze me wilde neersteken’

Net achttien jaar oud was ik en klaar om de wereld over te nemen. Zin om meteen uit school wéér de schoolbanken in te gaan, had ik niet. Daarbij wist ik nog niet goed wat ik precies wilde gaan studeren. Dat in combinatie met mijn liefde voor kinderen én mijn wens om te reizen, zorgde voor een simpel optelsommetje. Au pair, dát wilde ik worden. In ieder geval voor een jaartje. Vol goede moed schreef ik me in bij een bureau dat au pairs matchte aan gastgezinnen en binnen no time had ik een leuke match: een gezin met twee dochtertjes in een voorstad van San Francisco, California.

Een paar maanden later begon ik bepakt en bezakt aan mijn avontuur. De eerste kennismaking met het gezin was fijn. Heel Amerikaans ook: ‘grillin’ some burgers’ in the backyard. De jongste van zes maanden was een moppie. Huilde alleen als er echt niets aan de hand was en deed de rest van de dag niets dan lachen. De oudste van zes was een ander verhaal. Tegen haar ouders had ze een bizar grote mond - waar niets van werd gezegd - en tegen mij deed ze het ene moment lief om het volgende te zeggen dat ze mij zou gaan neersteken in mijn slaap. Je begrijpt: dat vond ik niet zo’n tof plan. Een gesprek hierover met de ouders liep op niets uit. Volgens hen waren uitspraken als deze volstrekt normaal voor een meisje van zes. Iedere vorm van communicatie over het onderwerp werd direct van tafel geschoven.

Uit huis gezet

Ik heb het nog even aangekeken, maar besloot - omdat ik dus totaal niet op één lijn zat met de ouders - dat ik niet kon blijven. Dit tot groot ongenoegen van de vader des huizes die me middenin de nacht uit huis zette. In het donker, in een vreemd land én met twee loodzware koffers ging ik op zoek naar een taxi. Gelukkig schoot een bevriende au pair te hulp. Ik mocht tijdelijk bij haar en haar gastgezin wonen terwijl het bureau op zoek ging naar een nieuwe match. Die was er binnen een week. Een gezinnetje met twee jongens (2 en 4) aan de andere kant van het land, in Florida. Na wat facetimen over en weer, besloot ik ervoor te gaan.

De moeder van het gezin haalde me op van het vliegveld. Met bloemen, chocolaatjes en een brede glimlach stond ze onderaan de trap op me te wachten. De jongens waren te schattig voor woorden en ook met de vader kon ik het goed vinden. Ik voelde me oprecht deel van het gezin en hield regelmatig een filmavondje met de moeder als de kinderen op bed lagen. Ja, ik maakte lange dagen. Maar omdat ik het naar mijn zin had, vond ik dat niet erg. Na een paar maanden werd de vader, die in het leger zat, uitgezonden. Vanaf dat moment werden mijn dagen nog langer. Moeder was continu aan het werk. Nog voor ik de kinderen uit bed haalde, was ze weg. En negen van de tien keer kwam ze pas weer thuis als ik de kinderen op bed had gelegd. Waar ik eerst de weekenden vrij had gehad, werkte ik die nu ook grotendeels.

Mama

De kinderen zagen mij zo vaak, dat ze mij per ongeluk ‘mama’ noemden. En hadden ze ‘s nachts een vervelende droom, dan stonden ze met knuffel in de hand voor mijn slaapkamerdeur. Ik vond het allemaal hartstikke gezellig, maar besloot het er wel met de moeder over te hebben, omdat ik niet wilde dat zij zich buitengesloten zou voelen. En als ik dan toch met haar sprak, kon ik die overuren ook mooi aanstippen. Prima om meer te werken, maar dan wilde ik ook meer geld. Eigenlijk ging het vanaf dat punt mis. Moraal van het verhaal: volgens haar moest ik me nergens mee bemoeien, had ik niets te vertellen en moest ik niet zo zeiken. De dag na het gesprek was de sfeer compleet omgeslagen. Waar we eerst bijna als een familie met elkaar omgingen, werd ik nu genegeerd en kreeg ik gemene opmerkingen naar mijn hoofd. Ze besloot dat het beter was als ik een nieuwe familie zou zoeken. Eentje waar ik ‘lekker weinig’ hoefde te doen.

Helaas lukte het niet om op tijd - dat moet binnen twee weken - een nieuw gastgezin te vinden en zat ik eerder dan gepland in het vliegtuig naar Nederland. Hoe klote het ook klinkt, ik had het niet willen missen. Ik heb me alleen, verdrietig en boos gevoeld, maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Waar ter wereld en met wie ik ook ben: ik fix het wel.

