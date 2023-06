Praat mee: Mag Matthijs terug op tv of moeten we het onderzoek afwachten?

Eind vorig jaar verdween presentator Matthijs van Nieuwkerk abrupt van televisie. Volgens De Volkskrant heerste er immers een angstcultuur op de redactie van zijn programma De wereld draait door. Van Nieuwkerk zou medewerkers teisteren met extreme woede-uitbarstingen, wat leidde tot burn-outs en psychische klachten. Wat betreft Jan Slagter, de directeur van Omroep MAX, is het echter hoogtijd dat de presentator zijn terugkeer maakt. Bij RTL Boulevard sprak hij over een programma waarin Van Nieuwkerk zijn kant van het verhaal kan doen. Daarna zou de presentator ook weer andere programma’s kunnen maken.

Onderzoek

Momenteel loopt er een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gehele NPO, de omroep waar het programma van Van Nieuwkerk werd uitgezonden. Het onderzoek wordt geleid door oud-politicus Martin van Rijn. Hij gaf aan dat zowel Matthijs van Nieuwkerk als NPO-directeur Frans Klein ’zeer bereid’ zijn om mee te werken. “We willen ze allebei uitgebreid spreken en dat zal ook gebeuren”, aldus Van Rijn in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. Naar verwachting volgt de uitkomst van het onderzoek deze zomer.

Volgens AD-columniste Angela de Jong voert van Nieuwkerk in de tussentijd ’reparatiegesprekken’ met zijn voormalige collega’s. Zo maakte hij tot twee keer toe een boswandeling met oud-visagist Jelleke van Rijsoort, wie in 2011 plots werd ontslagen bij De wereld draait door. De Jong vermoedt dat Van Nieuwkerk de slachtoffers op deze manier erkenning wil bieden, maar ook in een goed blaadje bij de onderzoekers probeert te komen. „Het is natuurlijk altijd fijn als je tegen zo’n onderzoeksteam kan zeggen: Joh, ik ben zelf ook bezig, ik betuig echt spijt en het steekt me”, stelt de columniste.

Tweede kans

Hart van Nederland vroeg 3.333 Nederlanders naar hun kijk op de situatie. Daarbij gaf zeker de helft van de respondenten aan de presentator een tweede kans te gunnen. Dat blijkt ook uit reactie op sociale media. Zo noemen veel twitteraars Van Nieuwkerk ’een vakman’ en geven velen aan zijn programma’s te missen.

Het is echter de vraag of een eventuele terugkeer hoge kijkcijfers oplevert. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat slechts 10 procent van de respondenten er zeker van is zijn programma’s weer te gaan volgen. De meerderheid, 36 procent, geeft aan dat zeker niet te gaan doen. Ook dat blijkt uit de Twitterreacties, waar veel uitspraken als ’het interesseert me geen zak wat Matthijs van Nieuwkerk doet’ te lezen zijn.

