’Een gerecht uit Oekraïne bereiden, troost me’

Olia is niet alleen een bekroond chef-kok en auteur van meerdere Oekraïense kookboeken; ze is ook een activiste als het gaat om haar vaderland. In perfect Engels, met toch een vleugje Oekraïens accent, legt ze uit: „Ik weet hoe snel mensen oorlogsmoe worden als het allemaal toch wat verder van hun bed is. Dus bedacht ik dat vertellen over onze traditionele keuken en onze cultuur een wat menselijker gezicht op de oorlog zou kunnen plakken.”

Maaltijd

Daarom startte ze met een paar landgenoten de actie #cookforukraine. Het idee was om bij een foto van een Oekraïense maaltijd de hashtag CookforUkraine (kook voor Oekraïne) te vermelden. Dat sloeg enorm aan. Ook ruim 200 Londense restaurants sloten zich bij de actie aan en zodoende werd een steeds grotere groep mensen zich bewust van het drama dat zich afspeelt in een land dat toch best ver weg leek.

„Het groeide uit tot een gigantische beweging en inmiddels wordt er bijvoorbeeld door verschillende scholen en andere instellingen geld ingezameld om te kunnen helpen”, vertelt Olia trots. „Ik ben nog steeds zo dankbaar dat iets simpels als het oproepen om Oekraïense gerechten te koken, zoveel teweeg heeft gebracht. Ik denk dat eten enorm verbindt. Samen aan tafel zitten boven een kom borsjtsj met vushkamy, traditionele soep met dumplings, zorgt dat er over het land gesproken blijft worden. Daardoor voelt de oorlog toch iets dichterbij en vergeten we het niet.”

Oorlog

Omdat haar broer in het Oekraïense leger dient, kregen haar ouders dreigtelefoontjes. In haar geboortedorp Kachovka waren al verhalen bekend van onschuldige mensen die gefolterd werden door de Russen, dus spoorde Olia haar ouders afgelopen april aan te vluchten.

Met tranen in haar ogen vervolgt ze: „Het duurde ruim negentien uur voordat ze een stukje overbrugd hadden waar ze normaal gesproken een uurtje over zouden doen, zoveel controleposten waren er. De auto was volgeladen met foto’s en spullen uit ons huis en ze waren in paniek. Mijn vader heeft een bedrijf in landbouwmachines en maakte zich enorme zorgen om zijn dertig man personeel.”

Emotioneel

Olia stopt met praten. De tranen lopen over haar wangen en ze verontschuldigt zich. „Het ging zo goed deze week, maar de gedachte aan hen en Kachovka maken me zo verdrietig. Mijn moeder zit nu in Berlijn, maar mijn vader kon daar niet aarden. Hij is teruggegaan en woont tijdelijk bij zijn zus, want waar ons huis staat, is het te gevaarlijk.”

Op dat moment gaat Olia’s telefoon. Het is haar vader en ze neemt op. In rap Oekraïens vertelt ze dat ze middenin een interview zit en de lach is terug op haar gezicht. „Geen slecht nieuws, hoor. Hij wilde gelukkig gewoon even kletsen, maar dat doen we dus later.”

Olia’s boek, De keukens van Oekraïne - recepten en herinneringen is vanaf deze week te koop in Nederland. Omdat Oekraïne een gigantisch land is (ongeveer 15 keer zo groot als Nederland) is er niet één traditionele keuken: er zijn invloeden uit buurlanden als Turkije, Polen, Roemenië maar ook Rusland. „In het zuiden, waar ik vandaan kom, is het klimaat in de zomer bijna mediterraan”, vertelt Olia.

Inmaken en pekelen

„We zitten op een uurtje vliegen van Turkije en dat zie je ook aan de gerechten die we maken. Maar wat we in het hele land veelvuldig doen, is inmaken, pekelen en conserveren. Van watermeloen tot bieten. Daar heb ik dan ook een uitgebreid hoofdstuk aan gewijd.”

Ondanks de enorme diversiteit in keukens, zijn er volgens Olia wel typisch Oekraïense smaken. „Denk aan heerlijke zure room die we smetana noemen, dille, zonnebloemolie gemaakt van geroosterde zonnebloempitten, boekweit en zo zijn er nog wel een heel aantal andere typische ingrediënten.”

Troostvoedsel

Koken biedt op een bepaalde manier troost en zeker als je geboortegrond gemist wordt, zoals Olia dat doet, geeft het ook een bepaald houvast. Ook al woont ze in Engeland, ze houdt vast aan traditie. Daarom draagt ze een folkloristische geborduurde blouse die haar aan haar jeugd en oma doet denken.

„Koken verbindt. Voor corona en de oorlog was ik minstens vier keer per jaar in Oekraïne. De zomers met mijn kinderen bij mijn ouders waren heerlijk en ik hoop dat we dat over niet al te lange tijd weer kunnen doen. En persoonlijk ben ik blij dat ik al die recepten heb en ken. Een gerecht uit mijn land bereiden, brengt me toch een beetje thuis en dat troost me.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.