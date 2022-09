Een bruidstaart waar weinig mis aan kan gaan: de pavlova van Pien

Ingrediënten

Voor de pavlova

8 eieren

400 gram witte basterdsuiker

1 el maizena

1 theelepel vanille-aroma

1 theelepel wittewijnazijn

Voor de passievruchtencurd

pulp van 8 passievruchten

1 eetlepel citroensap

300 gram suiker

200 gram roomboter

5 eidooiers

1 eetlepel maizena

Voor de opmaak

500 milliliter slagroom

15 gram vanillesuiker

2 passievruchten

witte chocolade

1 limoen

paar takjes verse munt

eetbare bloemen

Bereidingswijze

Stap 1: verwarm de oven voor op 100 °C. Teken op een stuk bakpapier twee cirkels van ongeveer 20-30 centimeter doorsnede. Splits de eieren. Bewaar 5 dooiers voor de curd.

Stap 2: Klop het eiwit tot er pieken ontstaan. Voeg de suiker lepel voor lepel bij de eiwitten tot het is opgenomen. Voeg de maizena, het vanille-aroma en de wittewijnazijn toe. Blijf kloppen tot dit is opgenomen.

Stap 3: Verspreid het stijfgeklopte eiwit over de twee cirkels op het bakpapier. Zet 2 uur in de voorverwarmde oven.

Stap 4: Laat de pavlova’s 2 uur afkoelen in een dichte oven. Doe voor de curd de passievruchtpulp, het citroensap, de suiker en roomboter in een pan. Zet op heel laag vuur en roer door, tot de roomboter is gesmolten en de suiker is opgelost. Doe de eidooiers in een kom en roer de maïzena erdoor. Voeg het passievruchtenmengsel lepel voor lepel toe aan de kom met dooiers. Blijf voorzichtig roeren tot alles is toegevoegd.

Stap 5: Giet het eidooier-passievruchtenmengsel terug in de pan op het vuur. Breng al roerend aan de kook en laat kort doorkoken, zodat de curd dikker wordt. Laat goed afkoelen.

Stap 6: Klop de slagroom met de vanillesuiker stijf. Snijd de passievruchten doormidden. Pluk wat munt van de takjes en rasp wat witte chocolade en limoenschil. Leg een pavlova op een schaal en verdeel hier de helft van de slagroom over, gevolgd door de helft van de curd. Leg hier de tweede pavlova op en verdeel hierover de andere helft van de slagroom en de rest van de curd.

Stap 7: Versier de pavlova met halve passievruchten, eetbare bloemen, munt, witte chocolade en limoenrasp.

