De vechtscheiding deel 58: Ze sabbelt op mijn oorlel

„O heb ik je diè foto gestuurd?” Anouk lacht ongekend uitbundig: „Ha ha, nou begrijp ik waarom je zo hysterisch deed.” Hysterisch…ik? Als hier iemand hysterisch is, dan is zij het zelf wel. „Die foto stuur ik naar de kinderen als ze bijna te laat zijn voor het eten: ’Hond in de pot” Ik had je eigenlijk deze willen sturen.”

De geur van seks

Anouk pakt haar telefoon en stuurt mij een foto van Lente met de pup in haar fietsmand. „Ik vond het zo schattig”, kletst ze verder. Anouk vindt mijn hond schattig? Het wordt steeds gekker. Ik kijk nog eens goed naar haar. Waar komt die gloed vandaan? Ik doe een stap naar haar en snuif. Ha. Net wat ik dacht: „je hebt seks gehad”, zeg ik: „Zo ruik je als je hebt gevreeën.”

Gegeneerd wijkt Anouk naar achter. Ze kleurt: „Dat gaat je niets aan”, murmelt ze. Nu is het mijn beurt om te lachen: „Wie is het? De vader van Sem? De schoonvader van je dochter?” Anouk kleurt nog harder: „Er is niets. Bemoei je er niet mee. Ga uit mijn kamer.” Ha. Nu weet ik het zeker: Het is Samuel, de vader van Sem „Dat gaan de kinderen niet leuk vinden. Supergênant.”

Staande ovatie

Maar Anouk geeft geen sjoege meer en buigt zich over de stapel brieven die ik net op haar bureau heb gelegd: „Zijn dit alle brieven voor de stage?”, vraagt ze. „Nee, er zijn veel meer brieven. Dit lijkt mijn selectie.” „Wel, aangezien het de bedoeling is dat ik hem/haar ga begeleiden, wil ik graag alle brieven zien. En niet alleen jouw selectie.”„Oké” brom ik: „Ik zal Roxy vragen om je ook de andere brieven te geven.”

Ik draai me om en loop haar kamer uit. Op de gang bots ik tegen Sara „Dat klonk gezellig”, zegt ze: „Wat viel er te lachen?” Ik haal mijn schouders op: „We lachten niet tegelijk”, mompel ik. „Of zij had lol; of ik. Nooit samen.” „Wat sneu” zegt ze. Ze duwt mij mijn kamer in en slaat haar armen om mijn nek: „Ik wil wèl samen met jou lol hebben”, fluistert ze in mijn oor. Ze sabbelt op mijn oorlel en wrijft haar ronde vormen tegen me aan. Mijn lijf regeert meteen: „Ik voel een duet opkomen” grap ik tegen haar: „Ik doe liever een solo”, antwoordt ze en ze zakt door haar knieën. Ze krijgt een staande ovatie.

Chantage

De volgende ochtend ligt er een stapel brieven op mijn bureau „Dit is mijn selectie. Ik wil geen HBO of Universiteit, maar MBO.” De mooie blonde studentes zijn uit Anouks selectie verdwenen. In plaats daarvan zie ik jonge jongens. Hooguit 5 jaar ouder dan de tweeling. Ik wil protesteren, maar dan komt Marga binnen.

Ze legt een briefje op mijn bureau. „Dit is mijn adres. Ik zie je vanavond om 8 uur precies.” Voor het gemak was ik dit even vergeten: Marga’s chantage en haar vriendelijke verzoek om naast geld ook een lichamelijke dienst te bewijzen. Ik voel mijn ontbijt weer omhoog komen. Marga geeft me een vette knipoog en heupwiegt met haar enorme lijf mijn kamer weer uit.

Affaires

De rest van de dag probeer ik te bedenken wat ik nog meer kan doen om er onderuit te komen. Zal ik het aan Anouk vertellen? Nee, dan komt ze achter veel meer affaires dan alleen Sara. Dat is niet handig. Ook de verleiding om Sara in vertrouwen te nemen weersta ik. Ik zal haar te veel pijn doen. Er zit niets anders op dan te gaan.

Als ik klokslag 8 uur aanbel, heeft Marga haar werkkloffie omgeruild voor een tijgerlegging en een zwart kanten bloes. Er hangt een zware opiumlucht om haar heen. Ze loopt voor me uit. Haar enorme billen spannen in de legging. We gaan haar woonkamer binnen. Het ruikt er naar kattenbak. Op de tafel branden een paar kaarsen; verder is het donker.

Foto’s

Marga wijst mij een stoel aan. Ik ga zitten en kijk naar wat er op tafel ligt: allemaal foto’s van mij met verschillende vrouwen in compromitterende houdingen. „Is dit alles?”, zeg ik luchtig „Nee, zeker niet. Je weet wat ik nog meer wil.” antwoordt Marga. Ze gaat tegenover me zitten, likt haar lippen en knipoogt in een poging verleidelijk te zijn en buigt tegen de tafel aan. Haar borsten puilen uit haar bloes.

„En jìj weet wat ìk nog meer wil: informatie voor de scheiding. Wat heb jij tegen Anouk?” vraag ik „Ik heb niets tegen Anouk. Sterker nog: Ik ben dol op Anouk. Nog sterker: Anouk en ik zijn bevriend. Toch Anouk?” Ze draait zich half om. En dan pas zie ik iemand in de hoek van de kamer zitten: „Zeker „, klinkt het. „Zeker Marga.”